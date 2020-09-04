MİLGEM'den Oruç Reis'e Türk denizciliği Teknopark İstanbul'la güçleniyor

Türk savunma sanayisinin Ar-Ge ve inovasyon merkezi Teknopark İstanbul denizcilik alanında pek çok başarılı projeye ev sahipliği yapıyor.

Teknopark İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ilk denizcilik kümelenmesine de ev sahipliği yapan merkezde Milli Gemi (MİLGEM), Denizde İkmal Muharebe Destek Gemisi ve iTCG Anadolu gibi kritik projeler hayata geçiriliyor.

Teknopark İstanbul ayrıca, Akdeniz'de sismik araştırma faaliyetlerini yürüten Oruç Reis'in de geliştirildiği merkez olarak öne çıkıyor. Tasarımı yüzde 100 yerli olan ve tamamen Türk mühendislerden oluşan SEFT Gemi Tasarım ekibi tarafından gerçekleştirilen Oruç Reis'in inşasında ihtiyaç duyulan malzeme, ekipman ve hizmetlerin büyük bölümü yurt içinden temin edilerek Türk sanayisinin imkan ve kabiliyetleri en etkin şekilde değerlendirildi. Dünyanın Sismik, Hidrografik, Oşinografik Araştırma konseptlerini bir arada barındıran ilk gemisi olarak da tarihe geçen Oruç Reis, Türkiye'nin 2B/3B Sismik Araştırma özelliğine sahip ilk gemisi ve Türkiye'de 3 bin metre derinlikte ROV Sörvey kabiliyetine sahip ilk bilimsel araştırma gemisi gibi unvanlarını da barındırıyor.

Özel sektör kuruluşları veya üniversiteler Oruç Reis'in Sismik Araştırma Gemisi imkanlarından, denizel alanlarda yürütülmesi planlanan liman, marina, ve deşarj hatlarının zemin etütlerinde, nükleer santral yer seçimi ve risk tespitinde, deniz altı kara yolu ve demir yolu geçişleri zemin etütlerinde, köprülü deniz geçişleri zemin etütlerinde mühendislik veya araştırma amaçlı projeler için gerek duyulan deniz etütlerinde yararlanabilecek. Ayrıca, Oruç Reis'in Sismik Araştırma Gemisi imkanları kullanılarak denizlerdeki batık şehirler, gemiler gibi antik kalıntıların belirlenmesine yönelik arkeojeoloji/arkeojeofizik yöntemlere dayalı deniz araştırma projeleri yürütülebilecek.

"Yeni sondaj gemileri ve uçak gemisinin geliştirilmesinde önemli potansiyele sahibiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, ülkemizde son yıllarda savunma sanayisi alanında yerlilik oranlarının yüzde 70'leri aştığını belirterek Oruç Reis'in geliştirildiği merkez olarak bundan büyük bir gurur duyduklarını bildirdi. Topçu, konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Teknopark İstanbul olarak Türk savunma sanayiinin Ar-Ge ve inovasyon merkezi olmaktan her zaman gurur duyduk. Bu noktada odak alanlarımızdan biri de denizcilikti. Nitekim Türkiye'nin ilk denizcilik kümelenmesine de ev sahipliği yapıyoruz. Son zamanlarda ise Oruç Reis'i geliştiren SEFT Denizcilk şirketimizin başarıları bizi gururlandırıyor. Savunma sanayisinin tüm alanlarında dışa bağımlılığı ortadan kaldıracak projelere ev sahipliği yapmayı sürdüreceğiz. Şu an teknoparkımızda denizcilik alanında ilerleyen dönemlerde büyük heyecan yaratacak yerli ve milli birçok denizcilik projesi yürütülüyor. Büyük bir heyecanla söyleyebilirim ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde dile getirdiği yeni sondaj gemileri ve uçak gemisinin geliştirilmesi noktasında önemli bir potansiyele sahibiz. Eminiz ki şirketlerimiz bu konularda önemli çalışmalara imza atacaklar. Ülkemizin milli teknoloji kapasitesini artıran, kritik teknoloji alanlarında dışa bağımlığımızı ortadan kaldırmak için çalışmalar yapan şirketlerimizi yakından desteklemeye devam edeceğiz."