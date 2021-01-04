Millet İttifakı katılmadı, Menemen seçimi ertelendi - Son Dakika

Millet İttifakı katılmadı, Menemen seçimi ertelendi

04.01.2021 17:41
Millet İttifakı katılmadı, Menemen seçimi ertelendi, System.String[]

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un tutuklanmasının ardından Millet İttifakı adayı Deniz Karakurt, kura ile başkan vekili olmuştu.

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un tutuklanmasının ardından Millet İttifakı adayı Deniz Karakurt, kura ile başkan vekili olmuştu. Cumhur İttifakı adayı Aydın Pehlivan'nın İzmir 2'nci İdare Mahkemesine giderek seçime itiraz etmesi sonucu yeniden yapılan seçim, CHP'li ve İYİ Parti'li üyelerin toplantıya katılmaması nedeniyle perşembe gününe ertelendi.

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un tutuklanmasının ardından Aksoy'dan boşalan koltuk için Menemen Meclisinde yer alan Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı'ndan birer aday çıkmıştı. Meclis üyelerinin katılımı ile Menemen Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen seçimlerde ilk 2 turda çoğunluk sağlanamazken, 3 ve 4'ncü turlarda oylamada eşitlik çıkması sonucu seçim kuraya kalmıştı. Gerçekleştirilen kura sonucunda Millet İttifakı adayı Deniz Karakurt, Cumhur İttifakı adayı Aydın Pehlivan'ın da isminin bulunduğu kuradan çıkan isim olarak Menemen Belediyesinde yeni başkan vekili olmuştu. Karakurt'un seçimi kura ile kazması sonrası, Cumhur İttifakı adayı Aydın Pehlivan İzmir 2'nci İdare Mahkemesine giderek seçime itiraz etti. İzmir 2'nci İdare Mahkemesinin CHP'li Deniz Karakurt'un kura ile kazandığı Menemen Belediyesi Başkan Vekilliği seçimini iptal etmesinin ardından, CHP Menemen de kararın durulması yönünde dava açmış ancak mahkemeden çıkan ara karardan olumsuz cevap almıştı. İzmir Valiliği, İzmir 2'nci İdare Mahkemesinin verdiği karara uyarak Menemen seçimlerinde kuranın yenilenmesine karar vermişti. Valilik, 4 Ocak tarihinde seçimin yapılması için belediyeye yazı göndermişti. Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı sonrası yapılan itirazı da reddetmesinin ardından İzmir Valiliği kararıyla tekrarlanacak kura çekiminin yapıldığı meclis oturumu, CHP'li ve İYİ Parti'li üyelerin toplantıya katılmaması nedeniyle perşembe gününe ertelendi. - İZMİR

Millet İttifakı katılmadı, Menemen seçimi ertelendi
Millet İttifakı katılmadı, Menemen seçimi ertelendi
Millet İttifakı katılmadı, Menemen seçimi ertelendi

Cumhuriyet Halk Partisi, Serdar Aksoy, Menemen, İzmir, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Millet İttifakı katılmadı, Menemen seçimi ertelendi - Son Dakika


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