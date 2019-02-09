Milletlerarası Anlaşmalar
1 saat önce
Türkiye ile Azerbaycan arasında personel mübadelesine ilişkin imzalanan protokol Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye
ile Azerbaycan
arasında personel mübadelesine ilişkin imzalanan protokol Resmi Gazete'de yayımlandı.
İki ülke arasında geçen nisanda Ankara
'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti
Hükümeti Arasında Personel Mübadelesine İlişkin Protokol" kapsamında, iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasında askeri eğitim ve iş birliği faaliyetlerinin geliştirilmesi hedefleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 10:41 Kaynak: AA
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