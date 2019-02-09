Son Dakika Haberleri: Milletlerarası Anlaşmalar

Milletlerarası Anlaşmalar

1 saat önce

Türkiye ile Azerbaycan arasında personel mübadelesine ilişkin imzalanan protokol Resmi Gazete'de yayımlandı.

Milletlerarası Anlaşmalar, System.String[]
Türkiye ile Azerbaycan arasında personel mübadelesine ilişkin imzalanan protokol Resmi Gazete'de yayımlandı.

İki ülke arasında geçen nisanda Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Personel Mübadelesine İlişkin Protokol" kapsamında, iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasında askeri eğitim ve iş birliği faaliyetlerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 10:41 Kaynak: AA

Azerbaycan, Türkiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'nin İzmir Adayı Tunç Soyer'in Açıklaması Gündem Oldu: Öpeceğiz, Uyandıracağız, Silkeleyeceğiz Ünlü Doktor Bülent Zeren, Vefat Etti

Patlıcanın Fiyatı 1 Haftada Yarı Yarıya Düştü Bomba İddia: Türk Şirket, Venezuela'nın 900 Milyon Dolarlık Altınını Kaçırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 12:12:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milletlerarası Anlaşmalar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]