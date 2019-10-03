Son Dakika Haberleri: Milletvekili Aydemir'e kariyer ödülü
Son Dakika Güncel Haber

Milletvekili Aydemir'e kariyer ödülü

22 dakika önce

Protokol Dergisi 2019 Kariyer Ödülleri sahiplerini buldu.

Milletvekili Aydemir'e kariyer ödülü, System.String[]

Protokol Dergisi 2019 Kariyer Ödülleri sahiplerini buldu. AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı ve AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir 2019 kariyer ödülüne layık görüldü. Milletvekili Aydemir'e ödülü TBMM'de verildi.


TBMM'DE ERZURUM KONUŞULDU


TBMM yeni yasama çalışmalarının başlamasıyla birlikte TBMM'deki ofisinde faaliyetlerini sürdüren AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir, Pasinler Sanayi Sitesi yönetim kurulu üyeleri ile Maltepe Erzurumlular Vakfı yöneticileri ve Sanatçı Yavuz Değirmenci'yi ağırladı. Gündem'de Erzurum vardı.


PASİNLER SANAYİ SİTESİ GÜNDEMİ


Milletvekili Aydemir, Pasinler Sanayi Site Başkanı Adnan Karslı ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Görüşmede sanayi sitesine yönelik alt ve üst yapı gelişmeleri ele alındı.Sohbette, "Ekonomik potansiyel ve değerlerimizin envanteri yapılmalı, bunları katma değer üretecek boyuta taşımalıyız" notu düşüldü.


DENGİZEK VE DEĞİRMENCİ'YLE MARKA İLÇELER PAYLAŞIMI


Milletvekili Aydemir'in TBMM'deki ofisinin bir diğer konukları da Maltepe Erzurumlular Vakfı Başkanı Süha Dengizek, yönetim kurulu üyeleri ve Dadaş Sanatçı Yavuz Değirmenci'ydi. Erzurum'un sanat ve kültür vizyonunun konuşulduğu ağırlamada, Aydemir'in sıkça vurguladığı 'Marka İlçeler' konsepti ele alındı. İlçelerin beşeri ve fiziki değerlerinin tanıtımına yönelik tespitlerin paylaşıldığı görüşmede,


Erzurum İlçeleri önceliklerinin ortaya çıkarılıp, ülke ekonomik gündemine sokulması yolunda öngörüler aktarıldı. - ERZURUM

Milletvekili, Pasinler, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 01:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mehmet Metiner'den Arınç'a sert "boşboğaz" tepkisi: Böyle şey olur mu?
Yalçın Akdoğan, AK Parti Genel Başkan Danışmanı oldu AK Partili vekil Ünal'ın evinde ölü bulunan Kadirova'nın olaydan 6 gün önce yaptığı yazışmalar ortaya çıktı Son dakika: Hatay'da operasyona giden askeri araç devrildi: 2'si ağır 7 askerimiz yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 13:37:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milletvekili Aydemir'e kariyer ödülü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]