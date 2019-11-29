Son Dakika Haberleri: Milletvekili Çelebi'den Bakan Turhan'a Ağrı talepleri
Son Dakika Güncel Milletvekili Çelebi'den Bakan Turhan'a Ağrı talepleri - Son Dakika

Milletvekili Çelebi'den Bakan Turhan'a Ağrı talepleri

7 saat önce

AK Parti Ağrı Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ekrem Çelebi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde, Bakan Mehmet Cahit Turhan'dan Ağrı'ya ilişkin birçok talepte bulundu.

Milletvekili Çelebi'den Bakan Turhan'a Ağrı talepleri, System.String[]

AK Parti Ağrı Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ekrem Çelebi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde, Bakan Mehmet Cahit Turhan'dan Ağrı'ya ilişkin birçok talepte bulundu.


Çelebi, Bakan Turhan'dan "2020 Yılı İshakpaşa Sarayı Yılı Olsun' kampanyasına da destek istedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlıkların 2020 yılı bütçe görüşmeleri sürerken, AK Parti Ağrı Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ekrem Çelebi de, Ağrı'ya ilişkin talepleri iletiyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 2020 yılı bütçe görüşmelerinde söz alan Milletvekili Çelebi, Türkiye'nin AK Parti hükümetleri döneminde ulaştırma ve altyapı alanında çağ atladığını söyledi. Çelebi, "Son 17 yılda Türkiye'nin dört bir yanına yollar ve köprüler yapılmış, havayolu ulaşımımızda her vatandaşımızın kolaylıkla erişimi sağlanmış, Cumhuriyet döneminin en uzun demir ağı örülmüştür" dedi.


'Ağrı için demiryolu, köprü ve kavşak talebi'


Milletvekili Çelebi, Ulaştırma Bakanı Turhan'a Ağrı'ya ilişkin taleplerini de iletti. Çelebi, Ağrı ile ilgili talepleri şöyle sıraladı: "Ağrı ilinin Erzurum Karayolu Bölge Müdürlüğü üzerinden alınarak, Ağrı'da Karayolları Bölge Müdürlüğünün kurulması, Ankara'dan Erzurum'un Horasan ilçesine kadar gelen demiryolu ağının Ağrı üzerinden İran'a kadar uzatılması, Tutak - Patnos karayolu üzerine 2 adet viyadük yapılması, Ağrı şehir merkezinde bulunan Ağrı Terminal ve Hastane Önü Kavşak ve Köprü Projesinin 2020 yılı yatırım programına alınmasını istiyoruz" diye konuştu.


'2020 İshak Paşa Yılı Olsun, kampanyasına destek'


Milletvekili Ekrem Çelebi, ayrıca 2020 yılının İshak Paşa Sarayı Yılı olması için başlattığı kampanyaya da destek istedi. Çelebi, şunları söyledi: "Şehr-i Nuh Ağrı'mız, zengin kültürüyle, doğasıyla, efsaneleriyle eşsiz bir coğrafyaya ve medeniyete ev sahipliği yapıyor. Biz Doğu'dan yükselen ışığın tüm Türkiye'yi aydınlatmasını istiyoruz. İlimizin çok geniş bir turizm potansiyeli var. Biz, ilimizi, bölgemizi terörle, terörizmle değil, turizmle anmaya çağırıyoruz. Sayın Bakanımız, sizden de 2020 İshak Paşa Sarayı Yılı' olsun kampanyamıza destek olmanızı bekliyoruz." - AĞRI

Milletvekili, Ekrem Çelebi, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Halka satışı yasaklanan siyanürün takibi beyanname ile kontrol altına alınacak
Son dakika: Asgari ücret zammı için ilk toplantı 2 Aralık'ta yapılacak Üniversite'nin temel atma töreninde Erdoğan, Bakan Kurum'u uyardı: İnşaatın bitiş tarihini yazılı istiyorum Son dakika: Fransa, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağıracak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 22:13:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milletvekili Çelebi'den Bakan Turhan'a Ağrı talepleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]