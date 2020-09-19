Milletvekili Dülger'den Gaziler günü mesajı - Son Dakika

Milletvekili Dülger'den Gaziler günü mesajı

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Dülger'den Gaziler günü mesajı, System.String[]

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Dülger, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e İstiklal mücadelesindeki önderliğinden dolayı 'Müşir ve Gazi' unvanı verilişinin yıl dönümünü ve Gaziler Günü'nü en kalbi duygularıyla kutladığını ifade etti.

Dülger, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Çanakkale'den Kurtuluş Savaşı'na, Kore'den Kıbrıs'a Türkiye'de teröre karşı verilen mücadeleye kadar, özellikle 15 Temmuz'da bu milletin bu devletin bekası için yüreğini er meydanına getirmiş, arkamda kimi bıraktım diye düşünmeden namlunun ucuna atılan ülkemizin sessiz kahramanları olan şehit ve gazilerimizi sevgi, saygı ve şükranla anıyorum. Türk milleti tarihi boyunca şehit ve gazilerin açtığı yolda ilerleyerek coğrafyalar fethetmiş, devletler kurmuş, en zor şartlar altında vatanına, bayrağına ve istikbaline sahip çıkmıştır. Bizler şehitlerinin canlı olduğuna inanan bir milletiz. Şehitleriyle yaşayan, şehitleriyle var olan bir milletiz. Bu topraklar bize şehit ve gazilerimizin emanetidir. Her karışında bir aslanın yattığı bu topraklar dünyanın en büyük şehitliğidir. Türkiye dün olduğu gibi bugün de şehit ve gazileri sayesinde dimdik ayaktadır. Dünyanın 34 farklı ülkesinde 78 şehitliğe sahip bir ülke olmaktan gurur duyuyoruz. Gazilerimiz ve şehitlerimiz fedakarlıklarıyla nice şanlı zafer ve kahramanlıklarla dolu bir geçmiş armağan etmiştir. Ay yıldızlı al bayrağımız, onların cesaretleri sayesinde vatanımızın semalarında gururla dalgalanmakta, ezanımız beş vakit minarelerimizden özgürce okunmaktadır. 83 milyonun tamamının şehit ve gazilerimize minnet borcu can borcu vardır. Hiçbir maddi imkan şehit ve gazilerimizin karşılığı olamaz. Bu borcu ancak şehitlerimizin uğruna can verdiği mukaddes değerlere sahip çıkarak ruhlarını şad edebiliriz. Biz de çalışmalarımızı işte bu hassasiyetle yürütüyoruz. Ülkemizi ekonomi, güvenlik, savunma sanayiinde dış politikada çok daha ileri taşıyacak adımları atıyoruz" dedi.

Dülger, "Milletimiz, atalarımızdan miras kalan kadim gaza anlayışıyla bugün de istiklaline ve istikbaline yönelen tüm tehditlere karşı koymaktadır. Askerlerimizin, polisimizin ve güvenlik korucularımızın terörle kahramanca mücadeleleri ve tüm fertleriyle milletimizin 15 Temmuz'daki direnişi bunun en güzel örneğidir. Bu millet gazi millettir. Bu milletin bir ferdi olmak hepimiz için büyük bir gurur kaynağıdır. Bu düşüncelerle; bu toprakları bizlere vatan kılan, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e İstiklal mücadelesindeki önderliğinden dolayı 'Müşir ve Gazi' unvanı verilişinin yıl dönümünü ve Gaziler Günü'nü en kalbi duygularımla tebrik ediyor; Bu günümüzü kendilerine borçlu olduğumuz tüm kahramanları rahmetle yad ediyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Allah onlardan razı olsun. Aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Yüce Mevla'm şehitlerimizi cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın. Onları Peygamber Efendimize komşu eylesin" ifadesine ver verdi. - KİLİS

19 Eylül Gaziler Günü, Milletvekili, Kilis, Şehit, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 15:53 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Milletvekili Dülger'den Gaziler günü mesajı - Son Dakika


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