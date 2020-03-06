Milletvekili Erol, İdlib gazisi Yüce'yi ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milletvekili Erol, İdlib gazisi Yüce'yi ziyaret etti - Son Dakika

Milletvekili Erol, İdlib gazisi Yüce'yi ziyaret etti

6 saat önce

İdlib'de rejim unsurlarının hain saldırısında yaralanan Uzman Çavuş Feti Ahmet Yüce'yi, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ziyaret etti.

Milletvekili Erol, İdlib gazisi Yüce'yi ziyaret etti, System.String[]

İdlib'de rejim unsurlarının hain saldırısında yaralanan Uzman Çavuş Feti Ahmet Yüce'yi, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ziyaret etti.


Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurları tarafından düzenlenen hain saldırıda yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Feti Ahmet Yüce tedavisinin ardından memleketi Elazığ'a geldi.Baba evinde bulunan Yüce'yi CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.


Gazi Yüce ve ailesiyle sohbet eden Milletvekili Erol, vatan savunmasında şehit düşen, gazi olan tüm güvenlik güçlerinin hakkının ödenmeyeceğini belirtti.


Milletvekili Erol'a, partisinin il başkanı Zeki Kaplan da eşlik etti. - ELAZIĞ

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Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 10:16 Kaynak: İHA
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