Milletvekili İshak Gazel: "Şükürler olsun, artık eski Türkiye yok" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de 320 milyar metreküplük doğal gaz bulduğu açıklamasının ardından değerlendirmede bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı Katip üyesi ve AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, "Milletimizin yanında umudunu bize bağlamış tüm mazlumlar da bu dirilişin coşkusunu yaşıyor. Hamdolsun" dedi.

"Artım eski Türkiye yok" diyen Gazel, "Türkiye'nin güçlü olması, coğrafyada söz sahibi olması tarihimizin bize bıraktığı bir mirastır.Bu mirasa sahip çıkarak tüm iddialarımızla bir diriliş gerçekleştiriyoruz. Milletimizin yanında umudunu bize bağlamış tüm mazlumlar da bu dirilişin coşkusunu yaşıyor. Şükürler olsun. Eskiden müjde deyince memura maaş zammı gibi basit konular gelirdi insanların aklına. Şimdi durumlar değişti. İnsanlar hedeflerini büyüttü. Türkiye nereden nereye geldi, buradan anlayın. Bundan sonra Türkiye daha güçlü olacak" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA