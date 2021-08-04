Milletvekili Koçer Nizip'te temaslarda bulundu - Son Dakika

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer Nizip ilçesini ziyaret ederek çeşitli temaslarda bulundu.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile Nizip Belediyesi'ni ziyaret eden Koçer, burada Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve AK Parti Nizip İlçe Başkanı Mehmet Fatih Uzunaslan tarafından karşılandı.

Ziyaretlerinden dolayı Koçer'e teşekkür eden Mehmet Sarı, belediyenin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Daha sonra AK Parti İlçe Başkanlığına geçen Koçer, partinin ana kadame üyeleri, kadın ve gençlik kolları üyeleri bir araya gelerek istişarede bulundu.

Şıhlar Mahallesi'nde esnaf ziyaretinde de bulunan Koçer, ayrıca Nizip Ticaret Borsası ile Nizip Ticaret Odası'nda temaslarda bulundu.