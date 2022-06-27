Milletvekili Salihe Aydeniz'in polise yumruktan atmasıyla ilgili HDP'den açıklama: Elini refleks olarak kaldırdı - Son Dakika
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Milletvekili Salihe Aydeniz'in polise yumruktan atmasıyla ilgili HDP'den açıklama: Elini refleks olarak kaldırdı

27.06.2022 14:46

İstanbul'daki teröristbaşı Abdullah Öcalan yürüyüşünde polise yumruk atan DBP'li vekil Salihe Aydeniz, ülke gündemine oturmuştu. Bugün konuyla ilgili bir açıklama yapan HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "DBP bileşenimizin Eş Genel Başkanı elini refleks olarak kaldırınca polise yumruk atmak oluyor. Ve tutanak işte bunları gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Kadıköy'de terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a uygulanan görüş yasağını protesto etmek için düzenlenen yürüyüşe polis müdahale etmişti. Yürüyüşte ön sıralarda yer alan HDP Batman Milletvekili Ayşe Başaran ve Feleknas Uca polisle tartışmıştı. Bu sırada polislere tepki gösteren Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydemir, boşluktan faydalanarak polis memuruna yumruk atmıştı.

ERDOĞAN: BEDELİNİ YARGI ÖNÜNDE ÖDETECEĞİZ

Tepki çeken gelişme sonrasında Aydeniz hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Saldırıya ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnlerine girdik ve gire gire yolumuza devam ediyoruz. Pençe Kilit'te inlerini başlarına geçirmeye devam ediyoruz. Döktükleri her damla kanın hesabını teröristlerden soruyoruz. Dört vatan evladının yüreğimizi yaktığı bir günde bölücü örgütün uzantılarının İstanbul'da polisimize saldırmaları kalleşliktir, kanı bozukluktur, namussuzluktur. Bu alçaklığın bedelini yargı önünde ödeteceğiz" dedi.

HDP'DEN AÇIKLAMA: ELİNİ REFLEKS OLARAK KALDIRDI

Yaklaşık 2 hafta önce yaşanan olayla ilgili HDP'den bir açıklama yapıldı. Bugün TBMM'de basın toplantısı düzenleyen HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş konuya ilişkin şunları söyledi: "Elimde bir istatistik var çok önemli aslında. 2021 istatistiklerine göre direnme suçlarına karşı 52 bin kişiye dava açılmış. Ne oluyor? DBP bileşenimizin Eş Genel Başkanı elini refleks olarak kaldırınca polise yumruk atmak oluyor. Ve tutanak işte bunları gösteriyor."

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