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Milletvekilleri ve parti yöneticileri köy köy geziyor - Son Dakika

Milletvekilleri ve parti yöneticileri köy köy geziyor

05.08.2021 16:22
Milletvekilleri ve parti yöneticileri köy köy geziyor, System.String[]

AK Parti Adıyaman Milletvekillerinden Ahmet Aydın, Yakup Taş ve parti yönetimi merkeze bağlı köyleri tek tek gezerek vatandaşlarla bir araya geliyor.

AK Parti Adıyaman Milletvekillerinden Ahmet Aydın, Yakup Taş ve parti yönetimi merkeze bağlı köyleri tek tek gezerek vatandaşlarla bir araya geliyor.

AK Parti Adıyaman Merkez ilçe Başkanlığının organize ettiği programa, AK Parti Milletvekillerinden Ahmet Aydın, Yakup Taş, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, İl Genel Meclis Üyesi Zeynal Özbilgin ve teşkilat üyeleri katıldı. Milletvekilleri ile beraberindeki heyet merkeze bağlı Kuştepe, Küçük Hasancık, Büyük Hasancık, İnceler, Uludam, Alibeyköy, Uzunpınar, Serhatlı, Gözebaşı, Düzce, Girik, Artan, Halburcu, Kemerkaya, Toptepe, Harun, Yenice, Çerberlitaş, Palanlı Köylere ile Kömür Beldesi ziyaret etti.

Programa ilişkin olarak bir açıklama yapan AK Parti Adıyaman Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, tütün üretiminin yoğun olduğu köyleri programa aldıklarını belirterek, "AK Parti Adıyaman Merkez ilçe Başkanlığı olarak yaklaşık 3 aydır milletvekillerimiz ile köylerimizi ziyaret ediyoruz. Merkez ilçemize bağlı köylerimizin yaklaşık yüzde 60'nı bu süreçte ziyaret ettik. Köy ziyaretlerimiz aynen devam edecek. Bu gün de merkeze bağlı 19 köyümüzü ve Kömür Beldemizi ziyaret ettik. Bu köylerimiz ve bu çevre tütün üretiminin yoğun olduğu bir yerleşim. Milletvekillerimiz ilimizin önemli bir değeri olan tütünümüzün yasal güvenceye kavuşması için yoğun çaba gösterdi. Fakat yanlış bir algı süreci yaşandı. Bu işin doğrusunu halkımız ile paylaşmak, sorun ve sıkıntıları dinlemek ve beklentileri yerine getirmek için gayretimize devam ediyoruz" dedi. Köy ziyaretlerine ilişkin konuşan AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin ise teşkilat olarak tüm il genelinde parti faaliyetlerine devam ettiklerini belirterek, "AK Parti teşkilatı olarak il genelinde parti çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Milletvekilimiz Yakup Taş yaklaşık 15 gündür Besni ve Tut ilçelerimizde ziyaretlerini sürdürüyor. Milletvekilimiz İbrahim Halil Fırat şu anda Gölbaşı ilçemize bağlı köylerde ziyaretler yapıyorlar. Yarın inşallah Kahta ilçemize bağlı köylerimizi ziyaret edeceğiz. Bu gün de merkez ilçemize bağlı köylerimizi ziyaret ediyoruz. Ben bu programdan dolayı Merkez ilçe Başkanımız Mustafa Alkayış'a teşekkür ediyorum. Köylerimizde güzel hizmetler yapan il gene meclis üyelerimize de özellikle teşekkür ediyorum. AK Parti teşkilatları olarak sürekli halkımız ile bir aradayız. Bu çalışmalarımızı aynen devam ettireceğiz" şeklinde konuştu.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ise yapmış olduğu açıklamada, "Merkez ilçemize bağlı köyleri ziyaret ediyoruz. Ziyaret ettiğimiz bu köylerimizde bizleri bağırlarına basan, evlerini, sofralarını paylaşan hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Köylerimizde kanalizasyon, içme suyu ve kilitli parke sorunları nerdeyse kalmamış. Köylerimizde düzenli olarak çöpler toplanıyor. Köy konakları ve taziye evleri büyük oranda yapılmış. Yapılmamış eksik kalan hizmetleri de muhtarlarımız ile görüşerek süreç içerisinde çözeceğiz inşallah. Bu hizmetlerin yapılmasında büyük gayret gösteren il genel meclisimize teşekkür ediyorum. Merkez ilçe teşkilatımız bu programı özellikle tütün ekiminin yoğun olduğu köylerimize göre düzenlemiş. Tütün ekimi ile geçimini sağlayan üretici kardeşlerimiz ile bir araya geldik. Tütün ilimizin büyük bir zenginliği. Bu nedenle 2007 yılından başlayarak kıyılmış tütünümüzün yasal hale getirilmesi için büyük çaba gösterdik. Ziraat odalarımızın, tütün platformunun ve tütün üreticilerinin beklentilerini de dikkate alarak güzel bir kanun ve ardından da yönetmelik çıkardık. Şu anda Adıyaman kıyılmış tütünü yasal olarak tanınmaktadır. Böylece tütünümüzü kaçak olmaktan çıkartıyoruz. Biz sorunları çözmek için siyaset yapıyoruz. Birileri ise çözümsüzlük için politika yapıyor. Biz AK Parti olarak her zaman bu ilke ile hareket ettik. Çalışmamız çok verimli geçiyor" diye konuştu. - ADIYAMAN

Milletvekilleri ve parti yöneticileri köy köy geziyor
Milletvekilleri ve parti yöneticileri köy köy geziyor
Milletvekilleri ve parti yöneticileri köy köy geziyor
Milletvekilleri ve parti yöneticileri köy köy geziyor

Ahmet Aydın, Yakup Taş, Adıyaman, AK Parti, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Milletvekilleri ve parti yöneticileri köy köy geziyor - Son Dakika


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