Milli Ağaçlandırma Günü - Son Dakika

Eğitim Bir Sen ve Toç-Bir-Sen Diyarbakır Şubelerince, "Geleceğe Nefes" kampanyası kapsamında fidan dikimi etkinliği yapıldı.

Kayapınar ilçesindeki Mehmet Akif İnan İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde düzenlenen törende, sendika üyeleri fidan dikti.

Eğitim Bir Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ramazan Tekdemir, daha yeşil ve daha canlı bir Türkiye için fidan diktiklerini söyledi.

Tekdemir, şunları kaydetti:

"Amacımız daha yeşil ve daha canlı bir ülkeyi geleceğe ve çocuklarımıza miras bırakmaktır. Bu nedenle giderek çoraklaşan dünyada daha yaşanabilir bir zemin üretme adına katkı sunmak istedik. Geleceğe nefes dünyaya nefes, dünyaya nefes, ülkemize nefes, çocuklarımıza ve nesillerimize nefestir. Daha canlı bir ülke, daha yaşanabilir bir ülke için üzerimize düşeni lütfen yapalım. Ülkemizi yemyeşil hale getirelim."