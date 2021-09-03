Milli atlet Berke Akçam, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'ı ziyaret etti - Son Dakika

Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda erkekler 400 metre engellide altın madalya kazanan Berke Akçam, "Hem ülkemi hem de şehrimi temsil ederek güzel bir başarı elde ettim." dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Bursalı olan Akçam, büyükşehir belediye başkanı Alinur Aktaş'ı makamında ziyaret etti.

Burada yaptığı konuşmada, Bursa'nın sporcusu olarak Avrupa ve dünya şampiyonu olmanın çok gurur verici olduğunu söyleyen Akçam, "Hem ülkemi hem de şehrimi temsil ederek güzel bir başarı elde ettim. Bayrağımızı en üstlerde gösterdik ve İstiklal Marşı'nı sesli bir şekilde okuttuk." şeklinde konuştu.

Avrupa büyükler barajını geçtiğini ifade eden Akçam, "Seneye orada yarışacağım. Ondan sonra da İslam Oyunları var. 2024 yılında da bir olimpiyat yarışımız var. Beni ağırladığı için Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Akçam'ı tebrik eden Aktaş ise yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

" Hatice Kübra İlgün'ün olimpiyatlardaki başarısında çok mutlu olduk çünkü Bursa'ya bir ilki yaşattı. Berke de Bursa'da yaşayan ve Bursa'da okuyan bir sporcumuz. Kendisi bugüne kadar çok önemli başarılara imza attı. İnanıyorum ki hocalarımızın desteğiyle Berke çok daha önemli başarılara imza atacak. Berke, 400 metre engellide gençlerde Avrupa ve dünya şampiyonu oldu. Ben kendisini kutluyorum. Çok özel bir başarı. Bursa'nın ismini duyurması, başarı elde etmesi bizleri çok gururlandırdı."

Aktaş ziyarette Akçam'a altın hediye etti.

Ziyarette büyükşehir belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Nurullah Yıldız, Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Gökhan Dinçer ve spor hocaları da hazır bulundu.