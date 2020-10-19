Milli buz patenciler, Macaristan'da Artistik Buz Pateni Trophy Yarışması'nda mücadele etti

Milli buz patenciler, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Artistik Buz Pateni Trophy Yarışması'nda mücadele etti.

Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, junior kadınlar kategorisinde yapılan yarışlarda Fatma Yade Karlıklı 99.73, Ceren Karaş 89.41 puan elde ederken; senior kadınlar kategorisinde Güzide Irmak Bayır 127.62, Sinem Pekder ise yarışı 115.33 puanla tamamladı.

Milli sporcular iki madalya kazanmıştı

Organizasyonun ilk günlerinde yapılan yarışlarda ise senior erkekler kategorisinde Burak Demirboğa ikincilik, junior erkekler kategorisinde Alp Eren Özkan ise üçüncülük elde etmişti. Senior erkekler kategorisinde yarışan Başar Oktar ise yarışmayı dördüncü sırada tamamlamıştı.