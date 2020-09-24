Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan öğretmenlere ek ders ücreti müjdesi - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan öğretmenlere ek ders ücreti müjdesi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerin 4 gözle beklediği atama ve ek ders ücretleriyle ilgili soruya yanıt verdi. 2020 yılında yeni öğretmen ataması yapılmayacağını 2021 yılı için ise çalıştıklarını söyleyen Selçuk, ek ders ücretlerinin kesinlikle ödeneceğini belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN Türk canlı yayınında Hande Fırat'ın sorularını yanıtladı. Bakan Selçuk, öğretmenlerin merak ettiği atama ve ek ders ücretleriyle ilgili sorulara net yanıt verdi. 2020 yılı için başka öğretmen ataması yapılmayacağını, 2021 yılı için ise çalıştıklarını söyleyen Selçuk, öğretmenlerin ek ders ücretlerinin yakın zamanda ödeneceğini belirtti.

ATAMA BEKLEYEN ÖĞRETMENLER

Bakan Selçuk, program moderatörü Hande Fırat'ın atama bekleyen öğretmenlerle ilgili sorusuna, "İmkanlar ölçüsünde daha fazla nasıl yapabiliriz derdindeyiz. Bu yıl 40 bin öğretmen ataması yapıldı. 2020 yılı içinde yeni bir atamamız yok. 2021 için çalışmalarımız var." dedi.

EK DERS ÜCRETLERİ

Bakan ayrıca öğretmenlerin 4 gözle beklediği ek ders ücretleriyle ilgili de, "Ek ders ücretleri kesinlikle ödenecek, çok rahat olsunlar. Her gün öğretmenler odasına bağlanıyorum Türkiye'nin her yerinde. Zor şartlarda çalışıyorlar. Uzaktan eğitim daha zor, çok daha farklı hazırlık gerektiriyor. Öğretmenlerimiz ücretlerini alacaklar." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan öğretmenlere ek ders ücreti müjdesi
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan öğretmenlere ek ders ücreti müjdesi

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 23:47

Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan öğretmenlere ek ders ücreti müjdesi - Son Dakika

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