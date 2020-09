Milli Eğitim Bakanı Selçuk, TRT EBA Kanalları Yeni Yayın Dönemi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu... - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, internete ulaşamayan çocuklar için sayısı 6 binlere ulaşan EBA Destek Merkezi kurduklarını belirterek, "İnternet ve bilgisayar ihtiyacı olan her çocuğumuz bu merkezlere gelip rahatlıkla çalışabilirler. Bunların sayısını 20 bine doğru da çıkarıyoruz çok kısa bir zamanda." dedi.

Selçuk, TRT EBA Kanalları Yeni Yayın Dönemi Tanıtım Toplantısı'ndaki konuşmasında, bugün sanki okulun ilk dersine başlıyormuş gibi hissettiğini söyledi.

Toplantıda gösterilen TRT EBA Belgeseli'ni, okuları ve çocukları izlerken çok heyecan duyduğunu ifade eden Selçuk, "Çünkü dünyada yapılmayan bir iş yapıldı. Sadece üç kanal kurmak meselesi değil. Bu çapta bir iş sadece Türkiye'de yapıldı. Genel Müdürüme önümüzdeki ay üç kanal daha lazım desem emin olun yaparlar ama demeyeceğim. İnanılmaz bir birliktelikle iş birliğiyle dayanışmayla çok güzel bir iş çıkardık. Dünyadaki milli eğitim bakanlarıyla görüşürken bunu övünçle, kıvançla paylaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de televizyonun ulaşmadığı çok nadir bölge olduğunu dile getiren Selçuk, televizyona erişemeyen çocuklara tedarik noktasında çaba sarf ettiklerini ve mesafe de aldıklarını kaydetti.

Selçuk, her çocuğun okuldaki derslerini TRT EBA'dan izleme imkanına sahip olduğunu, her öğrencinin ihtiyacını karşılayacak içeriğin TRT EBA'da yer aldığını belirterek, yine EBA internet desteği de verildiğini anlattı.

EBA internette de video, animasyon, film, ders anlatımları, grafiklerden oluşan yüzbinlerce içeriğin yer aldığını vurgulayan Selçuk, "Bu mesele sadece eğitim ve öğretim meselesi değil. Aslında küresel ölçekli, evrensel ölçekli bir salgının dünyada toplumlara ve bireylere nasıl bir etkide bulunduğu meselesi de önümüzde duruyor." dedi.

Albert Camus'un Veba adlı romanından bir alıntı yapan Selçuk, şöyle devam etti:

"Burada bütün ülkeler için ortak bir yazgı var. Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak tabii ki istemedik. Ortada bir durum varsa, milletimizin zor zamanında ne yapılması icap ediyorsa onu yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Bunu yaparken de Türkiye'nin bütün ülkelerden daha iyi bir duruma nasıl gelebileceği sorusunu hep gündemde tuttuk ve bunu da çok büyük ölçüde başardık. Çok iddialı olarak söylüyorum, dünyadaki 3-5 ülkeden bir tanesi Türkiye. Her geçen gün çok daha dolu dolu programlarla ve içeriklerle tüm paydaşlarımıza da ulaşmaya çalışıyoruz."

"Daha zengin içeriklere ihtiyaç var"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, daha fazla içeriğe, daha zengin ve kapsamlı çalışmalara ihtiyaç olduğunu dile getirerek, EBA destek merkezleri kurarak internete ulaşamayan çocuklara da destek verildiğini anlattı.

Selçuk, "İnternete ulaşamayan çocuklarımız için sayısı 6 binlere ulaşan EBA Destek Merkezi kurduk. Çok kısa bir sürede kurduk. İsteyen her çocuğumuz, internet ve bilgisayar ihtiyacı olan her çocuğumuz bu merkezlere gelip rahatlıkla çalışabilirler. Bunların sayısını 20 bine doğru da çıkarıyoruz çok kısa bir zamanda. İstiyoruz ki her çocuğumuz bu araçlardan, imkanlardan faydalansın." şeklinde konuştu.

Sadece eğitim hizmeti veren bir televizyon kanalı kurmanın teknik bir iş gibi görülebileceğini, bunun büyük bir iş birliğini gerektirdiğini belirten Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı olarak yayıncılıkta, öğretmenlerin de kamera karşısında bir deneyiminin olmadığını kaydetti.

Selçuk, TRT EBA'nın 3 kanalından aralıksız olarak yayınların devam ettiğini dile getirerek, çocukların derslerle ilgili ihtiyaçları sağlama konusunda daha bilinçli olarak hareket edildiğini anlattı.

Selçuk, ilk haftalarda yaptıkları prodüksiyonları incelediğinde bazı eksiklikleri gördüğünü, ancak yaz aylarındaki çalışmalarda ise büyük bir ilerlemenin olduğunu aktardı.

"İstediğiniz zaman, istediğiniz dersi tekrar izleyebilirsiniz"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, kanallarının sadece öğrencilere değil, öğretmen ve velilere de içerikler sunduğunu aktararak, ayrıca okul öncesi, özel eğitim gibi kademelerle ilgili de yeni, daha zenginleştirilmiş içeriklerin geleceğini aktardı.

Bu yeni içeriklerin hepsinin kendilerine gelen taleplerle ilgili olduğunu, "Şu da olsa" denilen her şeyi imkan dahilinde gündeme getirdiklerini ifade eden Selçuk, İstanbul ve Ankara'daki ekiplerin bu işi son derece nitelikli bir halde hayata geçirdiklerini söyledi.

Ayrıca teneffüslerle ilgili, çocukların genel kültürünü, kelime hazinelerini, edebi zevklerini geliştirecek sanatsal çalışmalarla, sportif çalışmaların da yapıldığını aktaran Selçuk, şöyle devam etti:

"Her sabah 08.45'te bir spor saatiyle başlayıp, velilerimizin de eşlik edebileceği bir çalışmayı da sürdürüyoruz, Özel eğitim alanında yaptıklarımızı çok çok önemli buluyorum. Çünkü çok daha özel bir sorumluluğumuz var onlara karşı. Özel eğitim ihtiyacı içerisinde olan çocuklarımızın neler talep ettiği konusunda da akademisyenlerle, uzmanlarla, öğretmenlerimizle çok yakın çalışıyoruz. Bu arada bütün bu yaptığımız çalışmalar, yeni yayın döneminde de sürecek, devam edecek ve gelişerek, zenginleşerek devam edecek."

Saha çalışmaları konusunda araştırmalar da yaptıklarını dile getiren Selçuk, bütün ihtiyaçları çok ince ayrıntısıyla dikkate alarak tekrar yayınları yaptıklarını, öğrencilerin TRT İzle'de, EBA İnternet'te bütün derslerin tekrarını bulabileceğini söyledi.

Selçuk, "İstediğiniz zaman, istediğiniz dersi tekrar izleyebilirsiniz. Ayrıca özellikle sınav gurubu çocuklarımız için bazı dersler birden fazla öğretmen tarafından da anlatılıyor. Yani hem bir şekilde öğretmenimizin çıkıp da tahta başında ders anlattığı hem de sadece sesiyle eşlik ederek tahtanın üzerinde animasyon çalışmaları gibi anlatılan dersler var. Yani istediği şekilde, neyi tercih ederse onu izleyebilirler. EBA'dan, televizyondan izleyebilirler, tekrarlarını izleyebilirler." şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin birikimine güveniyoruz"

"Bütün bunları yapıyor olmak bizim için yeterli değil. Daha fazlasına ihtiyacımız var. Her türlü öneriye açığız, çünkü arkamızda TRT'nin gücü var, çünkü Milli Eğitim Bakanlığının büyük bir birikimi var. Bu ikisi bir araya geldiğinde biz inanılmaz işlere imza atma fırsatına sahip oluyoruz." diyen Selçuk, stüdyoları defalarca ziyaret ettiğini, TRT çalışanlarının meseleyi sımsıkı tuttuklarını gördüğünü, bunun da kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Selçuk, "Başlangıçta bir iletişim kurma, süreci işlevsel biçimde götürme konusunda problemler oldu ama problemleri de çok kısa sürede aştık. Öğretmenlerimizle artık yekvücut haline geldi TRT'deki arkadaşlarımız ve bu süreçte de stüdyoların verimliliği artmaya başladı. Binlerce ders yapmak, tek bir dersin 5 gün aldığı bir yapımdan söz ediyoruz, kolay bir iş değil." diye konuştu.

Selçuk, bunu başarıyla ortaya koyanlara teşekkür ederek, şöyle devam etti:

"Ben bu teşekkürü o kadar yürekten söylüyorum ki çünkü o stüdyoları gören benim. Çünkü oradaki hummalı çalışmalara şahit olan benim. İşte bu nedenle, bu yüzden biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak güven içerisinde daha fazlasını yapabiliriz diyoruz. Çünkü Türkiye'nin birikimine güveniyoruz. Çünkü bu sadece bizim şahsi birikimimiz değil, bu Türkiye'nin birikimi. Türkiye'nin birikimi olduğunda da dünyada yapılmayanı yapmak ve dünyanın en büyük okulunu kurmak, çok güzel bir ifade. Böyle bir cümleyi kurma fırsatı verdiği için tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

TRT EBA'nın MEB ile TRT'nin çok güzel bir yapımı olduğunu, bundan sonra yıllar boyunca sürecek bir iş birliğinden söz edildiğini aktaran Selçuk, bunu, bundan sonra dönüşen, değişen dünyanın sıradan bir ihtiyacı olarak karşılamaya devam edeceklerini ve dünyanın en iyi dijital eğitim altyapısını kuracaklarını söyledi.

Selçuk, "Bu konuda büyük bir vizyonumuz, hedefimiz var, hayalimiz bu. Nereye kadar gideceğiz hep birlikte şahit olacağız." diyerek, sözlerini tamamladı.