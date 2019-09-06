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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Nevşehir Belediyesini ziyaret etti

1 saat önce

Bir dizi çalışma ve ziyaretlere katılmak üzere Nevşehir'e gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Nevşehir Belediyesini ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Nevşehir Belediyesini ziyaret etti, System.String[]

Bir dizi çalışma ve ziyaretlere katılmak üzere Nevşehir'e gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Nevşehir Belediyesini ziyaret etti.


Nevşehir'de bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde katıldığı programların ardından Nevşehir Belediyesini ziyaret etti. Burada Belediye Başkanı Rasim Arı, meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve birim müdürleri tarafından karşılanan Bakan Selçuk, başkanlık makamında bir süre Başkan Arı ile sohbet etti.


Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı ve AK Parti İl Başkanı M. Rauf Yanar'ın da bulunduğu ziyarette Belediye Başkanı Rasim Arı, Bakan Selçuk'a Nevşehir Belediyesinin Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içerisinde kentte gerçekleştireceği eğitim yatırımlarına ilişkin bilgiler verdi.


Ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren Arı, "Sayın Bakanımızın da desteği ile şehrimizdeki öğrencilerimiz için ciddi bir yatırım planlamamız var. Bu konuda bizlere her zaman destek olan Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk beyefendiye tüm Nevşehirliler adına teşekkür ediyorum." dedi.


Arı daha sonra Bakan Selçuk'a kendisinin Nevşehir'e ziyareti dolayısıyla Nevşehir Belediyesi tarafından Güzelyurt Mahallesi'ne 50 çam fidanı dikilmesi ile ilgili hazırlanan sertifika ve çini bir tabak hediye etti.


Başkan Arı'ya teşekkür ederek görevinde başarılar dileyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etmek üzere Nevşehir Belediyesinden ayrıldı. - NEVŞEHİR

Ziya Selçuk, Rasim Arı, AK Parti, Nevşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 06:58 Kaynak: İHA
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