"Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 'Yılın Devlet Adamı' seçildi" - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 'Yılın Devlet Adamı' seçildi' - Son Dakika

"Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 'Yılın Devlet Adamı' seçildi"

6 saat önce

Ekonomi ve finans dergisi Turcomoney tarafından organize edilen "Türkiye'ye ve Dünyaya Değer Katanlar Ödülleri" sahiplerini buldu.

Ekonomi ve finans dergisi Turcomoney tarafından organize edilen " Türkiye'ye ve Dünyaya Değer Katanlar Ödülleri" sahiplerini buldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Yılın Devlet Adamı Ödülü'nü alırken, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da "Yılın Bakanı" ödülüne değer görüldü.


Türkiye'nin tek uluslararası ekonomi/finans dergisi Turcomoney'nin geleneksel hale gelen "Türkiye'ye ve Dünyaya Değer Katanlar Ödülleri" sahiplerini buldu. Değişik alanlardaki hizmetleri ile değer üreten kuruluşları ve kişileri teşvik etmeyi ve cesaretlendirmeyi amaçlayan Turcomoney dergisi bu sene "Yılın Devlet Adamı Ödülü"ne Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u layık gördü. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise "Yılın Bakanı" ödülünü aldı.


Siyaset ve ekonominin tanınmış isimleri


İhlas Koleji Genel Müdürü Bedri Yeltekin'in de davetli olarak katıldığı gecede, siyasetin ve ekonominin tanınmış isimleri bir araya geldi. Tören sonrasında Ziya Selçuk ile bir araya gelen Yeltekin aldığı ödülden dolayı bakanı tebrik etti ve 2023 eğitim vizyonu doğrultusunda bakanlıkça yapılan kapsamlı çalışmalardan dolayı teşekkürlerini iletti.


Ne kadar başarılı olduğumuzu gösterdi


Törenden sonra konuşan Yeltekin, Türkiye'ye değişik alanlarda hizmet veren ve yaptıklarıyla ülkemiz adına değer üreten isimlerle birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Özellikle ülkemizin kalkınması adına her alanda değer üretmenin önemine vurgu yapan Yeltekin, "Geçtiğimiz günlerde FORBES Dergisi tarafından açıklanan ve yaptıklarıyla ülkemiz gençliğine ilham kaynağı olan isimlerin belirlendiği "30 Altı 30" listesinde mezunlarımız İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak ve milli okçumuz Mete Gazoz yer aldı. Her iki mezunumuzun bu listede yer alması ülkemizin geleceğine değer katacak gençler yetiştirme konusundaki hedefimizde ne kadar başarılı olduğumuzu gösterdi" dedi. - İSTANBUL

Ziya Selçuk, Ekonomi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 03:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Palandöken'de, gün batımında ortaya çıkan insan silüeti vatandaşın ilgisini çekti
Samsung'dan "Türkiye'den çekiliyor" iddialarına yanıt: Ticari faaliyetlerimiz sürdürüyoruz ABD Dışişleri Bakanı'ndan Mesut Özil'e destek! Erdoğan'ın "Kapatırız" sözleri sonrası Avrupa Birliği'nden İncirlik açıklaması

Son Dakika Haberleri
21:28 Meteorolojiden 5 il için sis uyarısı - Son Dakika
21:28 İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi yaraladı - Son Dakika
21:26 Şanlıurfa'da metruk ev çöktü: 1 yaralı - Son Dakika
21:25 Bolu'da lise pansiyonunda gıda zehirlenmesi şüphesi - Son Dakika
21:20 Başkan Sayan, dolmuşta hem şoförlük yaptı hem de halkı dinledi - Son Dakika
20:24 Kontrolden çıkarak 200 metre sürüklenen lüks otomobilde araç sürücüsü kurtuldu, 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
20:11 Meteoroloji'den 14 il için sis uyarısı: 3 gün boyunca etkili olacak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 21:34:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 'Yılın Devlet Adamı' seçildi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]