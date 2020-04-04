Milli futbolcu Ertuğrul Ersoy: "Le Havre'ye sıçrama yapmak için geldim" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli futbolcu Ertuğrul Ersoy: 'Le Havre'ye sıçrama yapmak için geldim' - Son Dakika

Milli futbolcu Ertuğrul Ersoy: "Le Havre'ye sıçrama yapmak için geldim"

17 dakika önce

Fransa 2. Futbol Ligi (Ligue 2) ekiplerinden Le Havre'de forma giyen milli futbolcu Ertuğrul Ersoy, kariyerinde sıçrama yapmak için bu takımı seçtiğini söyledi.

Fransa 2. Futbol Ligi (Ligue 2) ekiplerinden Le Havre'de forma giyen milli futbolcu Ertuğrul Ersoy, kariyerinde sıçrama yapmak için bu takımı seçtiğini söyledi.

Bursaspor'da genç yaşta kaptanlığa yükselen ve gösterdiği performansla birçok kulübün dikkatini çeken Ertuğrul, Süper Lig'in yanı sıra Avrupa'nın 5 büyük liginden teklifler olmasına rağmen sezon başında Le Havre'ye transfer oldu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Fransa'da etkisini artırmasının ardından Türkiye'ye dönen ve çalışmalarına memleketinde devam eden 23 yaşındaki oyuncu, Ligue 2 ekibi Le Havre'yi tercih etmesi, kariyeri, hedefleri ve A Milli Takım hakkında AA muhabirine açıklamada bulundu.

Le Havre'nin Avrupa'nın büyük kulüplerinin takibinde olduğunu aktaran Ertuğrul, şöyle konuştu:

"Bursaspor'da hayalim olan kaptanlığa ulaştıktan sonra hedefim Avrupa'ydı. Çocukken kendime Bursaspor kaptanlığını hedef olarak koymuştum. Bir dönem en genç kaptan olacağımı söylemiştim. Çok şükür bunları başardım. Ardından da ülkemi Avrupa'da temsil etme adına, 'Ayrılırsam bir gün Avrupa'ya gideceğim.' demiştim. Geçen sezonun sonunda ligimizde kalburüstü takımlardan ve Avrupa'nın 5 büyük liginden teklifler aldım ancak Le Havre'yi seçtim. Öncelikle teknik direktörümüz Paul Le Guen'e çok güveniyorum. Aynı zamanda araştırdığımda buradan daha iyi sıçrama yapabileceğimi gördüm. Ligue 1, İtalya Serie A veya İspanya La Liga'dan takımları tercih etseydim Le Havre'de 1 yılda gerçekleştireceğim sıçramayı yapamayacağımı düşündüm. Bunun da karşılığını geçtiğimiz devre arasındaki tekliflerle aldım."

Le Havre ile altyapısından yetiştiği Bursaspor'un birbirine benzediğini anlatan savunma oyuncusu, "İlk transfer olduğumda kulübün durumu bana çok anlatıldı. Le Havre, altyapı konusunda Fransa'nın Bursaspor'u gibi. Çok genç oyuncu üretiyorlar. Avrupa'daki diğer kulüplerin de uğrak noktası halinde. Kaliteli genç oyuncular çıkıyor ve takımın izlenirlik oranı çok fazla. İlk maçı tribünden izledim. Tribünde, herhangi bir lig maçını izlemeye gelen takım temsilcilerini gördüğümde 'Doğru yerdeyim.' dedim." ifadelerini kullandı.

"Yeniden bayrağımızı göğsümde dalgalandırmak istiyorum"

Ertuğrul, yeniden A Milli Takım formasını giymek için çok çalıştığını dile getirerek, "Avrupa'nın büyük takımlarında ülkemi temsil etmek için Le Havre'ye geldim. Basamak atlamak için burayı tercih ettim. Bundan sonraki dönemde daha farklı liglerde ve popüler takımlarda ülkemi temsil edeceğime inanıyorum. Onun için buradayım. Ardından da milli takıma geri dönmek istiyorum. Yaklaşık 1 yıldır milli takıma seçilemiyorum. Yeniden bayrağımızı göğsümde dalgalandırmak istiyorum." şeklinde görüş belirtti.

Koronavirüs nedeniyle gelecek yıla ertelenen 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ay-yıldızlı formayı giymeyi çok istediğini aktaran Ertuğrul Ersoy, "Kendi adıma bu olayın pozitif yanlarına bakmayı tercih ediyorum. EURO 2020'nin ertelenmesi benim adıma iyi oldu. Aslında dünya adına da iyi oldu. Böyle buhranlı bir dönemde futbol düşünülemez ve bu yaz öyle bir turnuva yapılamazdı. Bu, hoş bir şey olmazdı. Aynı zamanda kariyer planlamam adına da bir fırsat. Tam sıçrama yapmayı planladığım yıl olacaktı. Bu sıçramayı yapıp, bir üst seviyeye çıkma ve Avrupa Şampiyonası'nda ülkemi temsil etme şansı önüme geldi. Hedefimde bir gerileme yok. Kalan zamanda umarım sıçramayı yapıp milli takıma geri dönerim." diyerek sözlerini tamamladı.

Milli futbolcu Ertuğrul Ersoy: Le Havre'ye sıçrama yapmak için geldim

Le Havre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 11:31 Kaynak: AA

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