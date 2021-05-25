A Milli Takım oyuncuları EURO 2020'den umutlu - Son Dakika

A Milli Takım oyuncuları EURO 2020'den umutlu

25.05.2021 04:40

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım'ın aday kadrosunda yer alan oyunculardan Ozan Kabak, Kenan Karaman ve Enes Ünal Antalya'ya geldi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım'ın aday kadrosunda yer alan oyunculardan Ozan Kabak, Kenan Karaman ve Enes Ünal Antalya'ya geldi.

İstanbul'dan gelen üç oyuncu, gece Antalya Havalimanı'na ulaştı.

İngiliz ekibi Liverpool'da kariyerini sürdüren Ozan Kabak, "Her sezon olduğu gibi bu sezon da farklı oldu benim için. Ama güzel geçti, güzel tecrübeler yaşadım. Şimdi mili takımdayım, inşallah burada güzel şeyler yaşarız ve milletimizi gururlandırırız. Gruptaki şansımız yüksek. Çok iyi ve çok genç bir takımız. İnşallah ilk maçtan 1 puan ya da galibiyetle ayrılırsak çok ümitliyim. Bu gruptan çıkacağımıza inanıyorum." ifadesini kullandı.

Ozan Kabak, Liverpool'daki geleceği ve Hollandalı oyuncu Virgil van Dijk ile ilişkisiyle ilgili bir soruya ise, "Şu an milli takımdayım. Ben de bilmiyorum, hayırlısı olsun. Van Dijk ile ilişkimiz iyi. Buraya gelmeden de konuştuk. Hollanda maçıyla ilgili konuştuk, o da Türkleri seviyor, iyi bir insan." yanıtını verdi.

Genç oyuncu, "Jurgen Kloop ile durumunla ilgili görüştünüz mü?" sorusunu, "Sadece vedalaştık, turnuva için başarılar diledi. Onun dışında özel bir konuşma gerçekleşmedi. Geleceğimle ilgili şu ana kadar herhangi bir şey konuşmadık." şeklinde yanıtladı.

Ozan Kabak, milli takımın çok iyi defans oyuncularına sahip olmasının avantaj teşkil ettiğiyle ilgili bir soruya ise, "Kesinlikle, turnuva oynuyorsanız defansınız iyiyse her zaman bir adım öndesiniz. Hepimiz formdayız, birbirimizi iyi tanıyoruz, birbirimizi seviyoruz, birbirimizi daha da ileri itiyoruz. Kim oynarsa oynasın elinden geleni yapacak ve Türk milletini gururlandıracaktır." karşılığını verdi.

Kenan Karaman: "Gruptan çıkacağız"

Sezonu Alman ekibi Fortuna Düsseldorf'ta geçiren Kenan Karaman ise, "Sezon iyi geçti. Takım olarak hedeflerimize ulaşamadık. Bundesliga'ya çıkmak istiyorduk ama maalesef olmadı. İyi bir sezon geçirdim, şimdi milli takıma odaklanıyorum. Şansımız çok büyük diye düşünüyorum. Mart ayında çok iyi maçlar çıkardık. İnşallah bu performansı Avrupa Şampiyonası'nda da göstereceğiz ve gruptan çıkacağız." ifadesini kullandı.

Kenan, Düsseldorf ile sözleşmesinin bitmesinin hatırlatılması üzerine ise, "Milli takım odaklıyım, sözleşmemi kafama takmıyorum." dedi.

Enes Ünal: "Elimizden gelenin en iyisini yapacağız"

İspanyol ekibi Getafe forması giyen Enes Ünal da "Heyecan bizim için çok önceden başladı. Bu anı bekliyorduk. Sonunda kamp bizim için başlayacak. İnşallah iyi hazırlanıp elimizden gelenin en iyisini yapacağız." şeklinde konuştu.

Enes, Cenk Tosun'un sakatlığının hatırlatılması ve forvet hattındaki durumla ilgili bir soruya ise şu cevabı verdi:

"Burak Ağabey, ben, Kenan var. Halil geldi, Kerem de orada oynayabilir. Çok oyuncumuz var. Kim oynarsa oynasın hepimizin tek görevi elimizden gelenin en iyisini yapmak. Bunu da son ana kadar yapmaya çalışacağız."

A Milli Takım oyuncuları EURO 2020'den umutlu
A Milli Takım oyuncuları EURO 2020'den umutlu
A Milli Takım oyuncuları EURO 2020'den umutlu
A Milli Takım oyuncuları EURO 2020'den umutlu

Kenan Karaman, Enes Ünal, Antalya, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel A Milli Takım oyuncuları EURO 2020'den umutlu - Son Dakika


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