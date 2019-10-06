Milli jimnastikçilerde hedef dünya şampiyonluğu

Ayşe Begüm Onbaşı: Türk Bayrağı'nı göğsümde hissetmek onur verici





Mehmet Ercoş: Başarı hikayemiz 2013 yılına dayanıyor





Sinem ERYILMAZ – Ömer HASAR/ İSTANBUL, – Milli jimnastikçiler Ayşe Begüm Onbaşı ve Mehmet Ercoş 11-13 Ekim'de Bolu'da düzenlenecek Federasyon Kupası için çalışmalarını sürdürüyor. Yoğun bir antrenman dönemine giren Ayşe Begüm ve Mehmet hedeflerinin, önce 2020 yılında Bakü'de yapılacak Dünya Şampiyonası'nda ardından 2021'deki Dünya Oyunları'nda Türk Bayrağı'nı dalgalandırmak olduğunu söyledi.





Elde ettikleri başarılar ile jimnastikte milli gurur yaşatan Dünya ve Avrupa şampiyonu Aerobik Jimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı ve partneri Mehmet Ercoş yeni hedefleri için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu yıl aynı zamanda İstanbul Gelişim Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Yüksekokulu'nda üniversite eğitimine başlayan milli jimnastikçiler antrenmanlarının kapılarını Demirören Haber Ajansı'na açtı. 2020 yılında Bakü'de yapılacak Dünya Şampiyonası öncesinde 11-13 Ekim tarihlerinde Bolu'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'na katılacak olan Ayşe Begüm ve Mehmet çalışmalarını, yeni hedeflerini, başarı hikayelerini anlattı.





Yaptıkları işin çok disiplin ve devamlılık gerektirdiğini ifade eden jimnastiğin genç yeteneği Ayşe Begüm Onbaşı, "Çok küçük yaşlarda başladım ve devam ettirdim. Zaten başarı da bu şekilde geliyor. Hem çalışma hem de azimle beraber yükselen bir spor. 2016 yılında dünya şampiyonasında altın madalya kazandıktan sonra bu kadar çok ilgi görmek beni çok mutlu etti. Türk Bayrağı'nı dalgalandırıp, onu göğsümde hissetmek ayrıca onur verici bir olay" dedi.





"HERKESİ SPORA YÖNLENDİRMEYE ÇALIŞIYORUM"





Yaşının genç olmana rağmen bir çok sporcu tarafından örnek gösterilmesinden dolayı mutluluk duyguğunu söyleyen milli jimnastikçi şunları dile getirdi:





"Çünkü başka sporculara örnek olmak, yaptığım her hareketin onların spora başlangıç noktası olmasını bilmek bile büyük bir mutluluk veriyor. Bu yüzden elimden geldiğince benden büyük veya küçük herkesi spora yönlendirmeye çalışıyorum. Bu çok güzel bir duygu. Benim branşım diğerlerine aktarım niteliğinde temel bir branş. Jimnastik, yüzme, atletizm gibi branşlarla başlayıp kendi branşlarında profesyonelleşebilirler. Çok disiplin ve azim isteyen bir branş. Onlara önerebileceğim tek şey pes etmeden, yılmadan yollarına devam etmeleri."





"DÜNYA ŞAMPİYONASI BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"





11-13 Ekim'de Bolu'da gerçekleşecek olan Aerobik Jimnastik Federasyon Kupası'nda tek kadınlar ve çiftlerde yarışacaklarını bildiren Ayşe Begüm Onbaşı, "Bu, senenin son turnuvası. Daha sonrasında 2020 yılında Bakü'de yapılacak Dünya Şampiyonası'na hazırlanacağız. Bu yarışma aynı zamanda 2021 yılındaki Dünya Oyunları'nın bir seçmesi niteliğinde. O yüzden bizim için çok önemli" dedi.





YOĞUN ÇALIŞMA DÖNEMİNE GİRECEKLER





Yoğun bir çalışma temposuna gireceklerini söyleyen Milli Jimnastikçi Mehmet Ercoş ise, "Türkiye Şampiyonası'nı atlattıktan sonra sezon kapanıyor. Ocak ayında Milli Takım seçmelerinin ilk müsabakaları yapılacak. Onun sonucunda da Dünya Şampiyonası'na gidecek kafile belirlenecek. Türkiye Şampiyonası'ndan sonra çok yoğun bir antrenman dönemine giriyoruz. Ocak ayına hazırlanacağız ardından mayıs ayına hazırlanma sürecimiz başlıyor" şeklinde konuştu.





"BAŞARI HİKAYEMİZ 2013 YILINA DAYANIYOR"





Ayşe Begüm ile çiftler kategorisinde de mücadele eden ve son olarak 11'inci Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda çiftler kategorisinde gümüş madalya kazanan Ercoş, başarı hikayesini şu sözlerle anlattı:





"Bu başarının hikayesi aslında 2013'e dayanıyor. 2013 yılında çiftler kategorisinde yarışmaya başladık. O zamandan bu zamana uluslararası arenada birçok madalya ve şampiyonluklar elde ettik. Bunun sonucunda da Türkiye'ye ilk defa aerobik jimnastik tarihinde büyükler kategorisinde gümüş madalya getirdik. Federasyonumuz da son yıllarda çok fazla destek sağladı. Yeni salonlar ve sporun tabana yayılmasında desteklerini arttırdılar. Bu sebeple jimnastik branşında büyük bir gelişme içerisindeyiz."





"BİRBİRİMİZE AYAK UYDURMADA ZORLANMIYORUZ"





Milli sporcular çiftler kategorisinde yarışırken birbirlerine ayak uydurma konusunda zorlanmadıklarını belirtti. Bunun bir ekip işi olduğunu ve çok çalıştıklarını söyleyen Ayşe Begüm ve Mehmet, zaman zaman anlaşmazlığa düştüklerini ancak kısa süre içerisinde çözdüklerini ifade etti.