Son Dakika Haberleri: Milli Maç Öncesi Trafik Tedbirleri

Milli Maç Öncesi Trafik Tedbirleri

37 dakika önce

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, bu akşam oynanacak milli maç öncesi alınacak trafik tedbirlerini açıkladı.

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Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, bu akşam oynanacak milli maç öncesi alınacak trafik tedbirlerini açıkladı. Açıklamada, "A Milli Futbol Takımımız, Moldova ile 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) H Grubu eleme karşılaşmasını 25 Mart Pazartesi günü Eskişehir Stadyumu'nda oynayacaktır. Saat 20.00'de başlayacak maç öncesi ve sonrasında stadyum çevresinde geniş güvenlik önlemleri ve trafik tedbirleri alınacaktır. Alınacak trafik ve güvenlik tedbirleri kapsamında, maç öncesi saat 18.00'dan itibaren ve maç bitiminde gerekli hallerde Kütahya yolu; D-200 Bursa- Ankara Devlet Karayolu'nun Ankara istikametinden ve Bursa istikametinden girişleri ile Basma Fabrikası Kavşağı ile Fuar Köprü girişinden zaman zaman araç trafiğine kapatılacaktır. Milli maç öncesi ve sonrası saatlerde Kütahya yolunu kullanacak vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için stada gelişlerinde, Batıkent istikametinden Ulusal Egemenlik Bulvarını, şehir merkezi istikametinden Atatürk Bulvarını kullanmaları, Kütahya istikametine gidecek vatandaşlarımızın Çukurhisar, Oklubalı, İnönü güzergahını kullanmaları, güzergahlarda alınan trafik tedbirleri doğrultusunda yetkililerin uyarılarına riayet edilmesi büyük önem arz etmektedir" diye belirtildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 12:31 Kaynak: İHA

Eskişehir, Güncel
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