Milli maç saat kaçta hangi kanalda (Belçika Türkiye)? - Son Dakika
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Milli maç saat kaçta hangi kanalda (Belçika Türkiye)?

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Milli maç saat kaçta hangi kanalda (Belçika Türkiye)?
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A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde bu akşam Belçika karşısında kritik bir sınav verecek. Fransa ve İtalya mağlubiyetlerinin ardından ilk puanlarını arayan millilerimizin Liege'de çıkacağı mücadele, milyonlarca futbolseverin ekran başına geçmesine hazırlanıyor. Maç saati yaklaşırken "Belçika-Türkiye maçı hangi kanalda, milli maç nerede yayınlanıyor?" soruları arama motorlarında en çok aranan konuların başına yerleşti. İşte Belçika-Türkiye maçının yayın bilgileri, kanal numaraları ve

Bizim Çocuklar, UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika deplasmanında galibiyet hedefiyle sahaya çıkıyor. Grup sıralaması açısından büyük önem taşıyan karşılaşmayı kaçırmak istemeyen futbolseverler, milli maçın hangi kanaldan yayınlanacağını ve televizyon başında olamayanların maçı nereden canlı izleyebileceğini araştırıyor. Peki, Belçika- Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak ve hangi platformlardan izlenebilir? Haberimizde milli maçın yayın bilgilerine dair tüm ayrıntıları derledik.

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BELÇİKA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

A Milli Takımımızın Belçika ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşması, Türkiye'de ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadele, Azerbaycan'da ise CBC Sport kanalı aracılığıyla izleyicilerle buluşacak.

MİLLİ MAÇ ŞİFRESİZ Mİ?

Belçika-Türkiye karşılaşması, ulusal bir kanal olan ATV'den yayınlanacağı için şifresiz olarak izlenebilecek. Futbolseverlerin maçı takip etmek için herhangi bir dijital platform üyeliği ya da ek ücretli paket satın almasına gerek bulunmuyor.

ATV HANGİ PLATFORMDA KAÇINCI KANALDA?

ATV'yi uydu ve kablo platformlarından izlemek isteyenler için kanal numaraları şöyle: Digiturk ve D-Smart kullanıcıları ATV'ye 25. kanaldan, Kablo TV, Tivibu ve Turkcell TV+ kullanıcıları ise 24. kanaldan ulaşabiliyor. Platformlardaki kanal sıralamaları zaman zaman güncellenebildiği için maç öncesinde kanal listesinin kontrol edilmesinde fayda var.

Milli maç saat kaçta hangi kanalda (Belçika Türkiye)?

BELÇİKA-TÜRKİYE MAÇI İNTERNETTEN NASIL İZLENİR?

Televizyon başında olamayacak futbolseverler, karşılaşmayı ATV'nin resmi internet sitesindeki canlı yayın sayfası üzerinden takip edebilecek. Bilgisayar, akıllı telefon ve tablet gibi internet bağlantısı olan cihazlardan erişilebilen yayında, yoğunluk nedeniyle zaman zaman kesinti yaşanabileceği göz önünde bulundurulmalı.

CBC SPORT HANGİ UYDUDA?

Karşılaşmayı yayınlayacak bir diğer kanal olan CBC Sport, Azerspace uydusu üzerinden 46E pozisyonunda yayın yapıyor. Kanalın yayınlarına resmi internet sitesi üzerinden de erişilebiliyor.

RESMİ OLMAYAN YAYINLARA DİKKAT

Milli maç öncesinde sosyal medyada ve çeşitli internet sitelerinde "canlı izle" başlıklı bağlantılar paylaşılabiliyor. Ancak resmi olmayan bu yayınlar hem kesintili izleme deneyimine hem de kişisel veriler açısından güvenlik risklerine yol açabiliyor. Bu nedenle futbolseverlerin yalnızca ATV ve CBC Sport'un resmi yayınlarını tercih etmesi öneriliyor.

BELÇİKA-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma, 2 Ekim 2026 Cuma günü, yani bugün Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. Maç saatinde ya da yayın planlamasında son dakika değişikliği olması ihtimaline karşı resmi kaynakların takip edilmesi öneriliyor.

BELÇİKA-TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Mücadele, Belçika'nın Liege kentindeki Maurice Dufrasne Stadyumu'nda oynanacak. Millilerimiz, bu akşam Liege'de galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak.

TürkiyeBelçikaİtalyaFransaFutbolSon Dakika

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