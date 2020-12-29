Milli Piyango yılbaşı çekilişi ekranlara "çok güzel şov" ile geri dönüyor - Son Dakika

Milli Piyango yılbaşı çekilişi ekranlara "çok güzel şov" ile geri dönüyor

29.12.2020 18:14
Milli Piyango yılbaşı çekilişi ekranlara

Bir Milli Piyango geleneği olan özel yılbaşı çekilişine geri sayım devam ediyor.

Bir Milli Piyango geleneği olan özel yılbaşı çekilişine geri sayım devam ediyor. Bu yılki 31 Aralık gecesinin en önemli sürprizlerinden biri de geleneksel yılbaşı eğlence programının Milli Piyango sunumu ile Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşacak olması.

"Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel Programı" içinde yer alan ve Şans Merkezi'nden saat 23: 00'te Kanal D ve Teve2'den canlı yayınlanacak çekilişle bugüne dek verilecek en büyük ikramiye olan 100 milyon TL de sahibini bulacak.

Sisal Şans tarafından gerçekleştirilecek, tüm Türkiye'yi heyecanla ekranları başına kitleyecek büyük ikramiyesi 100 milyon TL olan Milli Piyango özel çekilişinin de içinde yer aldığı eğlence programında izleyicileri hem nostaljik hem de yepyeni sürprizler bekliyor.Eğlenceli, komik ve birbirinden ünlü isimlerin yer alacağı yılbaşı özel eğlence programı içerisinde gerçekleştirilecek olan canlı yılbaşı çekilişiyle 100 milyon TL sahibini bulacak. Geleneksel yılbaşı eğlencesi Kanal D ekranlarında uzun yıllar sonra izleyici ile buluşmaya hazır. Yılbaşının geleneksel eğlence ruhunu ekranlara getirmeye hazırlanan "Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel Programı" içinde yer alacak olan canlı yılbaşı çekilişinin büyük ikramiyesi ise 100 milyon TL! 14.30'da millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlamaya başlayacak olan yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek. Büyük ikramiye, talihlisini o gece bulacak.Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık 2020 gecesi çekilişten hemen sonra www.millipiyangoonline.com'da açıklanacak. Sisal Şans tarafından gerçekleştirilecek olan Kanal D ve Teve2'den canlı yayınlanacak yılbaşı özel çekilişi saat 23.00'te başlayacak, çekilişte hem büyük ikramiye hem de amorti çekilecek. Eser Yenenler'in sunduğu programda, Hülya Avşar, Kibariye, Cengiz Kurtoğlu, Koray Avcı, Hande Subaşı, 'Çok Güzel Hareketler 1' ekibi, Emircan İğrek, Ege Kökenli, Anadolu Ateşi ve 'Çok Güzel Hareketler 2' ekibi sahne alacak. Yılmaz Erdoğan'ın genel sanat yönetmenliğini yaptığı programda Erdoğan, BKM Oratoryosu'nu yönettiği bölümle seyirci karşısında olacak.millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanacak çekilişlerin yayın programı: 14: 30-16: 00 1. Bölüm/ 10.000 TL - 10.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar16: 30-18: 00 2. Bölüm/ 5.000 TL ikramiye kazanan numaralar18: 30-20: 00 3. Bölüm/ 200 TL - 1.000 TL ikramiye kazanan numaralar (son 2 - 6 rakamına göre)23: 00       4. Bölüm/ Amorti ve 100.000.000 TL ikramiye kazanan numaralarToplam ikramiye 563 milyon 400 bin TLOyunseverler Milli Piyango biletlerini, hem gezici ve sabit bayilerden hem de online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından satın alabiliyor. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının  563 milyon 400 bin TL olacağı çekiliş sonrası, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını millipiyangoonline.com'dan kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Milli Piyango oynamanın kuralları neler?Milli Piyango bilet tipleri üçe ayrılır; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet. Oynanan ve kazanılan bilet yarım bilet ise ikramiyenin yarısı; çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılır!Kazanan kategoriler çekilişlerde değişkenlik gösteriyor ve Milli Piyango'da iki tane özel kategori bulunuyor. Amorti, son kazanan kategoridir. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki basamak çekiliyor. Son basamağı bu iki sayıdan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanıyor.Teselli kategorisi, en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının her basamağındaki numaraya göre bir farklılık gösteren ikramiyedir. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/kurallar adresinden ulaşmak mümkün. Tüm çekilişler canlı yayınlanıyorŞisal Şans'ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri "Dünya Piyango Birliği" (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor. (Fotoğraflı)


Milli Piyango yılbaşı çekilişi ekranlara çok güzel şov ile geri dönüyor
Milli Piyango yılbaşı çekilişi ekranlara çok güzel şov ile geri dönüyor
Milli Piyango yılbaşı çekilişi ekranlara çok güzel şov ile geri dönüyor
Milli Piyango yılbaşı çekilişi ekranlara çok güzel şov ile geri dönüyor

Milli Piyango, Türk Lirası, Yılbaşı, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Milli Piyango yılbaşı çekilişi ekranlara 'çok güzel şov' ile geri dönüyor - Son Dakika Ekonomi


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