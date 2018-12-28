Son Dakika Haberleri: Milli Şairimiz Ölümünün 82. Yıldönümünde Şiirleriyle Anıldı

Milli Şairimiz Ölümünün 82. Yıldönümünde Şiirleriyle Anıldı

51 dakika önce

İstiklal Marşı şairi 'Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı'nda, Milli Şairin kendi şiirlerinden bestelenen marşlar ve ezgilerden oluşan eserler seslendirildi.

Milli Şairimiz Ölümünün 82. Yıldönümünde Şiirleriyle Anıldı, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ödüllü "Kılavuz Gençlik" projesi kapsamında inşa edilen Gebze Kılavuz Gençlik Merkezinin açılış gününde şair-yazar Serdar Tuncer ve sanatçı Uğur Işılak'ın katılımıyla vefatının 82. yıldönümünde Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinliği düzenlendi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Eğitimi Şube Müdürlüğü tarafından tertip edilen programa Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun yanı sıra Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Genel Sekreter Yardımcıları Dr. Ali Yeşildal ve Alaeddin Alkaç, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi şube müdürleri, Akademi Lise öğrencileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı'nda Milli Şairin kendi şiirlerinden bestelenen marşlar ve ezgilerden oluşan eserler seslendirildi.

"AKİF GİBİ OLMAK LAZIM"

Mehmet Akif Ersoy'un kendi şiirlerinden bestelenen marşlar, ilahiler ve şarkıların icra edildiği anlamlı programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Onu tanımak ve anmak demek onun gibi güzel, inançlı, kararlı, ahlaklı ve azimli olmak demektir. İstiklâl Marşı, bir milletin yeniden dirilişinin sembolüdür. Çok güzel duygular ve rahmetle Mehmet Akif'i anıyoruz. Bu güzel insanı kendimize örnek alırsak Akif'in ruhu bizden razı olur" diye konuştu

RAHMET VE ÖZLEMLE ANIYORUZ

Her Türk evladının İstiklal Marşı'nı ezbere bildiğini söyleyen Başkan Karaosmanoğlu, "Allah, milletimize bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın diyen büyük şairimizin, bu samimi duasına, biz de bütün kalbimiz ve kavlimizle, 'âmin' diyoruz. Bu vesileyle, aziz milletimizin İstiklal Mücadelesi'nde anadan, yârdan, serden geçen aziz şehitlerimizi ve İstiklal Marşı'yla, bu destansı zaferi ölümsüzleştiren böylesine büyük bir şairi biz de rahmet ve özlemle anıyoruz" ifadelerine yer verdi.

DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI

Programda seslendirilen eserler programa katılan Akademi Lise gençliği tarafından ilgiyle dinlenirken duygu dolu dakikalar yaşandı. Akademi Lise gençliği seslendirilen eserleri alkış yağmuruna tuttu. Programın sonunda Uğur Işılak ve Serdar Tuncer'e teşekkür edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:07 Kaynak: Bültenler

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MÜSİAD, Milli Piyango'nun Adının Değiştirilmesi İçin Çağrı Yaptı Kamu Konutlarının 2019 Yılı Kira Bedelleri Belirlendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elini Öpmek İsteyen Öğrenicilere Cevap: Annenizin Babanızın Elini Öpün MÜSİAD ve UTESAV, Milli Piyango'dan 'Milli' Kelimesinin Çıkarılması İçin Rapor Hazırladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 15:58:02. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli Şairimiz Ölümünün 82. Yıldönümünde Şiirleriyle Anıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]