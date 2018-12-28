Milli Şairimiz Ölümünün 82. Yıldönümünde Şiirleriyle Anıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ödüllü "Kılavuz Gençlik" projesi kapsamında inşa edilen Gebze Kılavuz Gençlik Merkezinin açılış gününde şair-yazar Serdar Tuncer ve sanatçı Uğur Işılak'ın katılımıyla vefatının 82. yıldönümünde Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinliği düzenlendi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Eğitimi Şube Müdürlüğü tarafından tertip edilen programa Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun yanı sıra Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Genel Sekreter Yardımcıları Dr. Ali Yeşildal ve Alaeddin Alkaç, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi şube müdürleri, Akademi Lise öğrencileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı'nda Milli Şairin kendi şiirlerinden bestelenen marşlar ve ezgilerden oluşan eserler seslendirildi.

"AKİF GİBİ OLMAK LAZIM"

Mehmet Akif Ersoy'un kendi şiirlerinden bestelenen marşlar, ilahiler ve şarkıların icra edildiği anlamlı programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Onu tanımak ve anmak demek onun gibi güzel, inançlı, kararlı, ahlaklı ve azimli olmak demektir. İstiklâl Marşı, bir milletin yeniden dirilişinin sembolüdür. Çok güzel duygular ve rahmetle Mehmet Akif'i anıyoruz. Bu güzel insanı kendimize örnek alırsak Akif'in ruhu bizden razı olur" diye konuştu

RAHMET VE ÖZLEMLE ANIYORUZ

Her Türk evladının İstiklal Marşı'nı ezbere bildiğini söyleyen Başkan Karaosmanoğlu, "Allah, milletimize bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın diyen büyük şairimizin, bu samimi duasına, biz de bütün kalbimiz ve kavlimizle, 'âmin' diyoruz. Bu vesileyle, aziz milletimizin İstiklal Mücadelesi'nde anadan, yârdan, serden geçen aziz şehitlerimizi ve İstiklal Marşı'yla, bu destansı zaferi ölümsüzleştiren böylesine büyük bir şairi biz de rahmet ve özlemle anıyoruz" ifadelerine yer verdi.

DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI

Programda seslendirilen eserler programa katılan Akademi Lise gençliği tarafından ilgiyle dinlenirken duygu dolu dakikalar yaşandı. Akademi Lise gençliği seslendirilen eserleri alkış yağmuruna tuttu. Programın sonunda Uğur Işılak ve Serdar Tuncer'e teşekkür edildi.