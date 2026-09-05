KAAN devlere meydan okuyor! Dünyanın gözü üzerinde - Son Dakika
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KAAN devlere meydan okuyor! Dünyanın gözü üzerinde

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Türkiye'nin milli savaş uçağı KAAN'ın Başmühendisi Emre Yaban yaptığı açıklamada F-22, Rus Su-57 ve Çin J-20'yi KAAN'ın bulunduğu sınıftaki uçaklar arasında gösterdi. KAAN'ın hava-hava, manevra ve görünmezlik kabiliyetlerine dikkat çeken Yaban, asıl hedeflerinin ise 5. nesille sınırlı olmadığını belirterek 6. nesil savaş uçaklarına uzanan yol haritasını anlattı.

KAAN'ın başmühendisi Emre Yaban, Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen milli savaş uçağının hedeflenen kabiliyetleriyle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Yaban, KAAN'ın rakiplerini sıralarken projenin uzun vadeli hedefini de açıkladı.

F-22, SU-57 VE J-20'Yİ TEK TEK SAYDI

Emre Yaban, KAAN'ın yer aldığı sınıftaki savaş uçaklarını anlatırken ABD'nin F-22'si, Rusya'nın Su-57'si ve Çin'in J-20'sini örnek gösterdi. Yaban, "Bizim sınıfımızda F-22, Rus uçağı Su-57 ve Çin uçağı J-20 gibi uçaklar yer alıyor." ifadelerini kullandı. 

"MANEVRA KABİLİYETİMİZ ÇOK DAHA YÜKSEK OLACAK"

KAAN'ın hedeflenen uçuş ve muharebe özelliklerine de değinen Yaban, özellikle hava-hava görevleri ve manevra kabiliyetinin altını çizdi. Yaban, "Bizim hava-hava ve manevra kabiliyetimiz çok daha yüksek olacak." dedi. KAAN'ın yalnızca hava hedefleriyle mücadele kapasitesi değil, uçuş performansı açısından da yüksek kabiliyetlere ulaşmasının hedeflendiğini belirten Yaban, uçağın görünmezlik özelliği konusunda da konuştu.

KAAN devlere meydan okuyor! Dünyanın gözü üzerinde

"GÖRÜNMEZLİK KABİLİYETİ ÇOK DAHA YÜKSEK BİR UÇAK OLACAK"

Beşinci nesil savaş uçaklarının öne çıkan özelliklerinden düşük görünürlük teknolojisine değinen KAAN'ın başmühendisi, "Görünmezlik kabiliyeti çok daha yüksek bir uçak olacak" ifadelerini kullandı. Yaban ayrıca dünyada beşinci nesil savaş uçağı geliştirebilen ülke sayısına dikkat çekerek, "Şu anda sadece dört ülke beşinci nesil savaş uçakları geliştirebildi." dedi.

ASIL HEDEFİ AÇIKLADI: 6. NESİL

Al Jazeera Arabic'e konuşan Emre Yaban'ın açıklamalarındaki en dikkat çekici noktalardan biri ise KAAN projesinin geleceğine ilişkin sözleri oldu.  Türkiye'nin hedefinin yalnızca beşinci nesil bir savaş uçağı geliştirmekten ibaret olmadığını belirten Yaban, "Bizim aslında asıl amacımız 5. nesil değil 6. nesile giden yolun altyapısını oluşturmak." ifadelerini kullandı. 

KAAN devlere meydan okuyor! Dünyanın gözü üzerinde

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Gündem, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Türkiye KAAN devlere meydan okuyor! Dünyanın gözü üzerinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Mustafa Bayrak Mustafa Bayrak:
    motor yok konuşuyorlar. gene siçim yaklaşıyor demekki 15 3 Yanıtla
    Ramazan Katırcı Ramazan Katırcı:
    Havada 13 dakika kalıyor başka bir savaş uçağı ile şuanda nasıl kiyaslaniyor 6 0
  • Şeref Acar Şeref Acar:
    Ya saçmalamayın hava da zor duruyor daha tekerlerini bile kapatmıyor rüzgar esince yalpaliyor milleti kandırmayın be . 10 2 Yanıtla
  • Bayram Aydın Bayram Aydın:
    Seçim yakım anlaşıldı 7 0 Yanıtla
  • poyraz can poyraz can:
    kaanin motoru gelecekti ABD'den onlar geldi mi 5 0 Yanıtla
  • Emre Ulusu Emre Ulusu:
    Kendi ağızlarında söylediler sadece motor ve fırlatma koltuğunu üretemiyoruz diye abd den gelecekmiş sipariş ile bizde övünüp duruyoruz acaba diğer parçaları da uzak doğudan mu ithal ettiniz turkiyede montajlandı 0 0 Yanıtla
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