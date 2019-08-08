- Milli Savunma Bakanı Akar'dan Dr. Fazıl Küçük'ün Kabrine ve Şehitler Anıtı'na Ziyaret

- Milli Savunma Bakanı Akar'dan Dr. Fazıl Küçük'ün kabrine ve Şehitler Anıtı'na ziyaretLEFKOŞA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki kuvvet komutanları, Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük'ün kabrini ve Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.

- Milli Savunma Bakanı Akar'dan Dr. Fazıl Küçük'ün kabrine ve Şehitler Anıtı'na ziyaret

LEFKOŞA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki kuvvet komutanları, Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük'ün kabrini ve Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük'ün kabrini ve Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Akar, Dr. Fazıl Küçük'ün kabri ve Şehitler Anıtı'na çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulundu. Anıt özel defterini imzalayan Akar, deftere şunları yazdı:

"Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin lideri Sayın Dr. Fazıl Küçük, zulme ve haksızlığa karşı verilen eşsiz bir mücadelenin lideri olarak Kıbrıs Türkünün kalbinde yakmış olduğunuz bağımsızlık meşalesi, demokratik ve modern Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin temelini oluşturmuştur. Bağımsızlığını her şeyin üzerinde tutan asil milletimiz ve onun ayrılmaz parçası olan Kıbrıs Türk halkı bu onurlu mücadeledeki fedakarlıklarınızı ve katkılarınızı asla unutmayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıs'ta soydaşlarımızın yanında olmaya devam edecek. Gücünü asil milletimizin sevgisi güveni ve duasından alan Türk Silahlı Kuvvetleri de adada huzur ve güven ortamının teminatı olarak görevini aynı kararlılıkla sürdürecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, sizi ve ebediyete intikal etmiş tüm dava arkadaşlarınızı rahmet ve minnetle yad ediyor, aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz ruhunuz şad olsun."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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