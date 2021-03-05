Milli Savunma Bakanı Akar'dan Tatvan'da kaza kırıma uğrayan helikoptere ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Tatvan'da kaza kırıma uğrayan helikoptere ilişkin açıklama Açıklaması

05.03.2021 00:53
Milli Savunma Bakanı Akar'dan Tatvan'da kaza kırıma uğrayan helikoptere ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tatvan'da askeri helikopterin kaza kırıma uğramasına ilişkin, "İlk bilgilere ve görgü tanıklarının ifadelerine göre kazanın ani değişim gösteren olumsuz hava şartları nedeniyle meydana geldiği değerlendirilmektedir.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tatvan'da askeri helikopterin kaza kırıma uğramasına ilişkin, "İlk bilgilere ve görgü tanıklarının ifadelerine göre kazanın ani değişim gösteren olumsuz hava şartları nedeniyle meydana geldiği değerlendirilmektedir. Kaza kırım ekibine ivedilikle gerekli talimat verilmiştir. İncelemelere bugün başlanacak. Bu elim olayın kesin nedeni, ayrıntılı inceleme sonucunda belirlenecektir." dedi.

Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Elazığ'da 8. Kolordu Komutanlığına gelerek askeri helikopterin kaza kırıma uğramasına ilişkin bilgi aldı.

Bakan Akar, burada yaptığı açıklamada, Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere saat 13.55'te kalkan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait "Cougar" tipi helikopterin kaza kırıma uğradığını belirtti.

Kaza sonucu 11 personelin şehit olduğunu, 2 personelin ise yaralandığını aktaran Akar, "Yaralılarımızın hastanedeki tedavilerine devam edilmektedir. Durumları iyi." diye konuştu.

Akar, helikopterin kaza kırıma uğramasına ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"İlk bilgilere ve görgü tanıklarının ifadelerine göre kazanın ani değişim gösteren olumsuz hava şartları nedeniyle meydana geldiği değerlendirilmektedir. Kaza kırım ekibine ivedilikle gerekli talimat verilmiştir. İncelemelere bugün başlanacak. Bu elim olayın kesin nedeni, ayrıntılı inceleme sonucunda belirlenecektir. İlk andan itibaren gerek arama kurtarma çalışmaları gerekse şehit ve yaralılarımızın tahliyesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından kısa sürede tüm imkanlar seferber edilerek her türlü destek sağlanmıştır. Acımız çok büyük, milletçe derin üzüntü içindeyiz. Bizleri derin acıya ve üzüntüye sevk eden bu elim kazada şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, TSK'ya ve asil milletimize başsağlığı, sabır; yaralı personelimize acil şifalar diliyorum."

Hulusi Akar, Şehit, Milli, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Akar'dan Tatvan'da kaza kırıma uğrayan helikoptere ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


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