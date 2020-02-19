Milli Savunma Bakanı Akar:

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk ve Rus heyetlerin İdlib'le ilgili görüşmelerine ilişkin, "Ateşkesin sağlanabilmesi, akan kanın durması için tarafların Soçi mutabakatındaki taahhütlere uymasını bekliyoruz" dedi.



Bakan Akar, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını cevapladı. Rusya'da Türk ve Rus heyetlerin İdlib konusundaki görüşmesinde ne gibi kararların alındığına dair soru üzerine Akar, "Orada milyonlara varan insanlar evini terk etti, çoluğunu çocuğunu alarak bu zor arazi koşullarında gerçekten yağmur, rüzgar, karın altında hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Bizler elimizden geldiğince özellikle ve öncelikle insani durumu düzeltmek için Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak Kızılay, AFAD ile el ele vermek suretiyle TSK unsurları ile ellerinden gelen gayreti göstermek suretiyle insanlık dramını, trajediyi azaltmaya çalışmaktayız. Burada rejim karadan, havadan saldırıyla insanlık dışı faaliyet gösterdi. Hastaneleri, okulları, yerleşim yerlerini vurdular. Saldırıların durdurulması, akan kanın durdurulması, ateşkesin sağlanması. Diğer taraftan Türkiye Cumhuriyeti Devleti Türk Silahlı Kuvvetleri daha önce Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan görüşlerimizi, ilkelerimizi aynen muhafaza ediyoruz. Soçi Anlaşması, Astana ve Adana mutabakatı diyoruz. Bunlar ilkeler ne ise, tarafların bunlara uymasını bekliyoruz. Bunu talep ediyoruz. Herhangi bir gözlem noktamızın çekilmesi söz konusu değil. Herhangi bir şekilde onlara bir şey yapıldığı takdirde misliyle mukavemet edeceğimizi söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Ateşkesin sağlanabilmesi, akan kanın durması için tarafların Soçi mutabakatındaki taahhütlere uymasını bekliyoruz" dedi.



Görüşmelerin devam edip etmeyeceği sorusu üzerine Akar, görüşmelerin devam edeceğini ifade etti. Akar, "Astana mutabakatı 5'inci maddesinde; taraflar ateşkesin sağlanabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk Silahlı Kuvvetleri garantör ülke olarak ilave tedbirleri almak konusunda yetkili. Ateşkesin sağlanması için ne gerekiyorsa yapmaya çalışıyoruz. Gerekirse muhaliflere, ateşkesi bozmaya çalışanlara zor kullanabileceğimizi ifade ettik. Biz Suriye başta olmak üzere bütün komşularımızın toprak bütünlüğüne saygılıyız. Bir an bölgede ateşkesin, istikrarın sağlanması, Anayasa'nın yapılması, meşru hükümetin seçilmesi, meşru hükümet çerçevesinde istikrarın sağlanması, demokratik bir Suriye" diye konuştu. - ANKARA