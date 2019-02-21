Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar: "Terör Belasını Bitireceğiz"

Milli Savunma Bakanı Akar: "Terör Belasını Bitireceğiz"

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Terör belasını bitireceğiz.

Milli Savunma Bakanı Akar:
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Terör belasını bitireceğiz. Ülkemiz, milletimiz için yeni bir sayfa açacağız." dedi.

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Hakkari'deki birliklerde yaptığı denetleme ve incelemelerinin ardından Erzurum'a geçti.

Havalimanında Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve diğer ilgililerce karşılanan Bakan Akar, Afrin'de şehit olan Onbaşı Umut Öznütepe'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Şehidin Aziziye ilçesindeki baba evine gelen Akar ve Güler'i, şehidin babası Yusuf Öznütepe ve kardeşleri karşıladı. Taziye dileklerini ileten Akar'a baba Öznütepe, "Vatan sağ olsun." ifadesiyle karşılık verdi.

Okunan duaların ardından Akar, terör belasının ülkeyi uzun seneler boyunca meşgul ettiğini belirtti. Buna son vereceklerini vurgulayan Bakan Akar, şunları söyledi:

"Bunu bitireceğiz, kararlıyız. Türkiye Cumhuriyeti devleti bu konuda kararlı. Şehitlerimizin kanlarının yerde kalmaması onların yakınlarının gözyaşlarının hesabını sormak için gece-gündüz, dağ-bayır demeden Mehmetçik mücadelesini sürdürüyor. Şu anda yurt içinde ve yurt dışında dahi herkes görevinin başında. Bunu milletimizin sevgisiyle güveniyle duasıyla inşallah başaracağız, bu terör belasını bitireceğiz. Ülkemiz, milletimiz için yeni bir sayfa açacağız. Yaptıklarımız, sadece hudutlarımızın, halkımızın güvenliği için değil, komşumuz olarak yaşayan Suriyeli, Iraklı kardeşlerimiz için de büyük destek, yardım olarak ortaya çıkıyor. Yaptığımız çalışmalarımız sonucunda, sadece Türkiye değil inşallah komşularımız da sulha kavuşacak."

Türkiye'nin güneyi, Suriye'nin kuzeyinde ülke ve millete tehdit oluşturacak hiçbir oluşuma müsaade etmeyeceklerinin altını çizen Akar, "Hiçbir oldubittiye göz yummayacağız." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 12:18 Kaynak: AA

Türkiye, Hulusi Akar, Güncel
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