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Milli Savunma Bakanı Akar, Türkiye-İran sınır hattında alınan tedbirleri yerinde inceliyor - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Akar, Türkiye-İran sınır hattında alınan tedbirleri yerinde inceliyor

14.08.2021 14:35
Milli Savunma Bakanı Akar, Türkiye-İran sınır hattında alınan tedbirleri yerinde inceliyor, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvveleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile İran hududundaki tedbirlere yönelik yerinde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvveleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile İran hududundaki tedbirlere yönelik yerinde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

Bakan Akar ile Orgeneral Güler ve Avsever, Van Ferit Melen Havalimanı'nda Vali Mehmet Emin Bilmez, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Buradan helikopterle sınır hattı boyunca incelemelerde bulunan Akar ve komutanlar daha sonra sıfır noktasındaki 2 bin 618 rakımlı Kocaçukur Tepe gözetleme mevzisine gitti.

Tedbirleri yerinde inceleyen, faaliyetlere ilişkin bilgi alan Akar'a sahadaki durumu sorduğu Mehmetçik, "Biz buradayken ne terörist ne yasa dışı göçmen yurdumuza girebilir." yanıtını verdi.

Akar ve komutanlar daha sonra 2 bin 430 rakımlı Hangedik Üs Bölgesi'ne geçti. Hudut tekmili alan Bakan Akar, 2. Hudut Bölük Komutanına Türk bayrağı emanet etti.

Bölük Komutanı da kendisine emanet edilen Türk bayrağını öperek teslim aldı.

Akar ve komutanların bölgedeki inceleme ve denetlemeleri devam ediyor.

Milli Savunma Bakanı Akar, Türkiye-İran sınır hattında alınan tedbirleri yerinde inceliyor
Milli Savunma Bakanı Akar, Türkiye-İran sınır hattında alınan tedbirleri yerinde inceliyor
Milli Savunma Bakanı Akar, Türkiye-İran sınır hattında alınan tedbirleri yerinde inceliyor
Milli Savunma Bakanı Akar, Türkiye-İran sınır hattında alınan tedbirleri yerinde inceliyor
Milli Savunma Bakanı Akar, Türkiye-İran sınır hattında alınan tedbirleri yerinde inceliyor

Genelkurmay Başkanı, Hulusi Akar, Milli, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Akar, Türkiye-İran sınır hattında alınan tedbirleri yerinde inceliyor - Son Dakika


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