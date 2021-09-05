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Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 2015'ten bu yana 18 bin 455 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 2015'ten bu yana 18 bin 455 terörist etkisiz hale getirildi

05.09.2021 14:07

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada bir ayda yurt içi ve sınır ötesinde 22 operasyon düzenlendiği bilgisine yer verildi. Açıklamada ayrıca "24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar 18 bin 455, bu yılın başından itibaren 1865 terörist etkisiz hale getirildi" ifadeleri yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı, hem yurt içindeki hem de sınırlarımız dışındaki bölgelerde yapılan operasyonlara ilişkin bir açıklama yaptı. Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Analiz ve Değerlendirme Subayı Binbaşı Pınar Kara tarafından yapılan bilgilendirme, Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Basın Bilgilendirme Merkezi'nde gerçekleşti.

"1 OCAK 2021 İTİBARIYLA 1865 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ"

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Son bir ayda 6'sı büyük 16'sı orta çaplı 22 operasyon düzenlendi. 1 Ocak 2021 itibarıyla 1865 terörist etkisiz hale getirildi. 23 Nisan'da başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında 244 terörist etkisiz hale getirildi. Suriye'deki harekat alanlarına sızma girişiminde bulunan 105 terörist etkisiz hale getirildi. 24 Temmuz 2015 tarihinden itibaren toplam 18 bin 455 terörist etkisiz hale getirildi. Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında bugüne kadar 244 terörist etkisiz hale getirildi.

HUDUT GÜVENLİĞİ

Son bir ayda 13 bin 769 kişi yakalandı. 1 Ocak 2021 itibariyle 68 bin 353 şahıs engellendi.

AFGANİSTAN'DA SON DURUM

Afganistan'dan 1129 Türk vatandaşının tahliyesi gerçekleştirildi. 25 Ağustos'ta başlayan tahliyeler 27 Ağustos'ta tamamlandı.

FETÖ İLE MÜCADELE

15 Temmuz 2016'dan itibaren toplam 23 bin 931 personel ihraç edildi. 1425 personel hakkında idari işlem devam ediyor.

"YUNANİSTAN GERİLİMİ TIRMANDIRIYOR!"

Yunanistan Türkiye'nin barışçıl çözüm önerilerine karşı gerilimi tırmandırmaya yönelik adım atıyor. Bu yılın başından itibaren 206 hava sahası, 27 karasuyu ihlali, 95 hava aracı tacizi, Gayri Askeri Statüdeki Adalar'da 790 gemi ihlali gerçekleştirdi.

Türk askeri varlığını Ada'da işgalci gösterme gayretleri, Kıbrıs tarihindeki Rum katliamlarının üstünü örtmediği gibi ne Yunan ve Rum ne de destekçilerine fayda sağlayacak. Kıbrıs'ta Türkiye eş haklara sahip iki devletli çözümden yanadır.

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 2015'ten bu yana 18 bin 455 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Halkla İlişkiler, Türkiye, Ocak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 2015'ten bu yana 18 bin 455 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 2015'ten bu yana 18 bin 455 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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