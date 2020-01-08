Milli sporculuğu tescillendi - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Milli sporculuğu tescillendi - Son Dakika

Milli sporculuğu tescillendi

6 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinin ilk milli sporcusu olarak İtalya'ya giden Nisa İmran Torun'un "Milli Sporcu Belgesi", Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu tarafından kendisine gönderildi.

Milli sporculuğu tescillendi, System.String[]

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinin ilk milli sporcusu olarak İtalya'ya giden Nisa İmran Torun'un "Milli Sporcu Belgesi", Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu tarafından kendisine gönderildi.


Pazaryeri İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, milli sporcuyu tebrik ederek başarılarının devamını diledi ve gönderilen millilik belgesini Nisa İmran Torun'a verdi. Törende Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sedat Büyük, dart antrenörü ve hakemi Aydan Yavuz hazır bulundular.


Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezi kursiyeri ve Halk Eğitim Spor Kulübü dart sporcusu Nisa İmran Torun; 2018 - 2019 sezonu "Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası" 6. ayak sonu yıldız kızlarda 3. olduğundan ve ustalar maçında ise 2. olduğundan İtalya'nın Caorle şehrinde yapılan Avrupa Dart turnuvasına gitmeye hak kazanmıştı.


Pazaryeri ilçesini Avrupa'da ilk kez temsil eden Nisa İmran Torun; "Avrupa Şampiyonasına gidebilmem için bana büyük katkılarda bulunan ve desteğini her zaman yanımda hissettiğim Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'e ve dart sporunda bu seviyeye gelebilmem için yoğun çaba harcayan antrenörüm Aydan Yavuz'a teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

Pazaryeri, Bilecik, Torun, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 01:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Japonya'dan ABD-İran gerilimi hakkında ilk kez açıklama yapıldı: Son derece endişeliyiz
İstanbul'un en işlek caddesindeki bir kebapçıda cinsel içerikli film oynatıldı Donald Trump, İran'ın saldırılarının bilançosunu açıkladı

Son Dakika Haberleri
20:18 Bakan Selçuk'tan Berfin Özek'in yüzüne asit döken sanığa verilen cezaya tepki - Son Dakika Haber
20:09 Ahmet Davutoğlu'nun yeni partisi Gelecek Partisi'nde üç il başkanı belli oldu - Son Dakika Haber
19:52 ABD Başkanı Trump, İran liderlerine seslendi: Birlikte çalışabiliriz - Son Dakika Haber
19:49 'Veri gizliliği savaşı' alevleniyor mu? : FBI, Apple'dan iki iPhone'un kilidini açmasını istedi - Son Dakika Haber
19:40 İntihar girişiminde bulunan genci Kaymakam ikna etti - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2020 20:20:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Milli sporculuğu tescillendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]