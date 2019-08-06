Son Dakika Haberleri: Milli voleybolcuların İstanbul kampı başladı
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Milli voleybolcuların İstanbul kampı başladı

3 saat önce

Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası öncesi İstanbul'da kampa girdi.

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Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası öncesi İstanbul'da kampa girdi.
Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 12-29 Eylül tarihlerinde ilk kez dört ülkenin ev sahipliğiyle ( Belçika, Fransa, Hollanda, Slovenya) ortaklaşa düzenlenecek Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takımda şu sporcular yer alıyor:
Pasörler: Selçuk Keskin, Oğulcan Yatgın, Arslan Ekşi
Pasör Çaprazları: Adis Lagumdzija, Metin Toy
Smaçörler: Burak Güngör, Burutay Subaşı, Yiğit Gülmezoğlu, İzzet Ünver, Yasin Aydın, Efe Bayram
Orta Oyuncular: Vahit Emre Savaş, Oğuzhan Karasu, Faik Samet Güneş, Çağatay Durmaz, Doğukan Ulu, Ertuğrul Gazi Metin
Libero: Burak Mert, Volkan Döne, Onurcan Çakır
voleybol, İstanbul, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:10 Kaynak: AA
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