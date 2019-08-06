Milli voleybolcuların İstanbul kampı başladı

Türkiye
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa
Şampiyonası öncesi İstanbul
'da kampa girdi.
Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 12-29 Eylül
tarihlerinde ilk kez dört ülkenin ev sahipliğiyle ( Belçika
, Fransa
, Hollanda
, Slovenya
) ortaklaşa düzenlenecek Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takımda şu sporcular yer alıyor:
Pasörler: Selçuk Keskin
, Oğulcan Yatgın, Arslan Ekşi
Pasör Çaprazları: Adis Lagumdzija, Metin Toy
Smaçörler: Burak Güngör, Burutay Subaşı
, Yiğit Gülmezoğlu
, İzzet Ünver, Yasin Aydın
, Efe Bayram
Orta Oyuncular: Vahit Emre Savaş
, Oğuzhan Karasu
, Faik Samet Güneş
, Çağatay Durmaz, Doğukan Ulu, Ertuğrul Gazi
Metin
Libero: Burak Mert
, Volkan Döne
, Onurcan Çakır