Son Dakika Haberleri: Millilerin son 16 turundaki rakibi italya
Son Dakika Spor Haber

Millilerin son 16 turundaki rakibi italya

8 dakika önce

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından bu yıl 31'inci kez düzenlenen Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda A ve C gruplarında grup aşaması, dün oynanan son karşılaşmaların ardından tamamlandı.

Millilerin son 16 turundaki rakibi italya, System.String[]
Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından bu yıl 31'inci kez düzenlenen Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda A ve C gruplarında grup aşaması, dün oynanan son karşılaşmaların ardından tamamlandı.
C Grubu'nda oynadığı 5 karşılaşmada 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alarak 7 puanla grubunu 3'üncü sırada tamamlayan A Milli Erkek Voleybol Takımı, son 16 turuna adını yazdırdı. Filenin Efeleri'nin son 16 turundaki rakibi ise A Grubu'nu 2'nci sırada tamamlayan İtalya oldu.
Türkiye - İtalya karşılaşması 22 Eylül Pazar günü TSİ 18.00'de Fransa'nın Nantes şehrindeki Parc des Expositions Salonu'nda oynanacak.
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın yanı sıra A Grubu'nda Fransa, İtalya, Bulgaristan ve Yunanistan; C Grubu'nda ise Rusya, Slovenya ve Finlandiya adını son 16 turuna yazdıran diğer ülkeler oldular.
2019 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda son 16 turu eşleşmeleri şu şekilde:
Fransa - Finlandiya
Türkiye - İtalya
Sırbistan - Çek Cumhuriyeti veya Karadağ
Belçika - Hollanda veya Ukrayna
Rusya - Yunanistan
Slovenya - Bulgaristan
Polonya - Slovakya veya İspanya
Hollanda veya Ukrayna - Almanya


voleybol, İtalya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:46 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Olçok, Tamince kararından sonra Adalet Bakanlığına teşekkür etti
Ak parti sözcüsü çelik: erken seçim gündemimizde yok Muhsin Yazıcıoğlu GPS davası 8 Ocak'a ertelendi İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 00:54:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Millilerin son 16 turundaki rakibi italya
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]