Milliyetçi Çalışanlar Derneği üyeleri toplandı - Son Dakika

Milliyetçi Çalışanlar Derneği üyeleri toplandı

Milliyetçi Çalışanlar Derneği yönetimi ve üyeleri bir araya gelerek gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Milliyetçi Çalışanlar Derneği yönetimi ve üyeleri bir araya gelerek gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

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Toplantının Başkanlığını Milliyetçi Çalışanlar Derneği Balıkesir İl Başkanı aynı zamanda Genel Başkan Yardımcısı Volkan Hedef yaptı. Hedef konuşmasında, "Birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımızı yapacağız. Biz sivil toplum örgütü olarak hep birlikte Balıkesir için çalışacağız. Genel Başkanımız Ceyhun Altay'ın şu sözleriyle sizlere seslenmek istiyorum, 'Öncelikli amacımız; Ay Yıldızlı Bayrağımızın altında Kamu Kurumlarında ve özel sektörde çalışan arkadaşlarımızın sıkıntılarına çözüm yolu bulmak ve bu konuda bilgilendirmek, sosyal-kültürel etkinliklerle ve toplantılarla birlik ve beraberliği sağlamaktır. Bu düşünce tarzı ve milli hassasiyetlerimizin bize verdiği sorumluluk çerçevesinde Milliyetçi Çalışanlar Derneği; bütün çalışmaları ve varılacak neticeleri düzenli olarak kamuoyunun ve yöneticilerin dikkatine sunulacaktır" dedi.


Hedef açıklamasına şöyle devam etti: "Bu amaçlara ulaşmak için, Türkiye Cumhuriyeti'nin tek devlet, tek bayraklı yapısına inanan; Türk milletinin ve çalışan kesimin daha mutlu, çağdaş, refah olması için çalışmayı kendisine ilke edinen milliyetçi çalışan kesim başta olmak üzere vatanımızın bölünmez bütünlüğünü kabul eden herkesi bir araya getirmek istiyoruz. Dün, emperyalizme karşı okulunu, gençliğini, sevdasını ve geleceğini terk ederek Çanakkale'ye koşmuş olan "Vatan Sevdalısı Çalışanlarımızı" yeniden canlandırarak, bugünlere taşımak istiyoruz. Nihai amacımız; Türk milletinin geleceğini 'aydınlık ufuklara' taşımaktır" diye konuştu.


Türkiye genelinde Milliyetçi Çalışanlar Derneği Genel Merkez Yöneticileri 11-12 Temmuz tarihleri arasında Antalya Alanya 'da 2 günlük Çalıştay kamp düzenlenecek. - BALIKESİR

Balıkesir, Ceyhun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 11:14 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Milliyetçi Çalışanlar Derneği üyeleri toplandı - Son Dakika
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