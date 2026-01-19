Milyoner'de hüzne boğan hikaye! Öz annesi donör olmadı, büyüten annesi hiç düşünmedi - Son Dakika
Milyoner'de hüzne boğan hikaye! Öz annesi donör olmadı, büyüten annesi hiç düşünmedi

Milyoner\'de hüzne boğan hikaye! Öz annesi donör olmadı, büyüten annesi hiç düşünmedi
19.01.2026 12:00
Kim Milyoner Olmak İster'e katılan 23 yaşındaki Bahar Biçer, hayat hikayesi ile izleyenleri hüzne boğdu. Biçer "Böbrek yetmezliği yaşarken öz annem böbreğini bana vermedi. Beni büyüten annem böbrek vermek için tahlil verdi ancak onun böbreği de uyum sağlamadı" dedi.

Haftada iki gün diyaliz tedavisi gören 23 yaşındaki Bahar Biçer, 18 Ocak akşamı yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster programında hayat hikayesi ile herkesi hüzne boğdu.

ANOREKSİYA OLDU, BÖBREĞİNİ KAYBETTİ

Yarışmaya Bursa Yenişehir'den katılan Bahar Biçer, çocukluk ve gençlik yıllarına dair travmatik detayları samimiyetle aktardı. Lise döneminde "sevilmek için zayıf olması gerektiği" düşüncesine kapıldığını belirten Biçer, anoreksiya nevroza hastalığına yakalanarak 29 kiloya kadar düştüğünü ifade etti. Bu süreçte ölümün kıyısından döndüğünü ancak hastalığın kalıcı hasar bırakarak böbrek yetmezliğine yol açtığını dile getirdi.

"BİYOLOJİK ANNEM DONÖR OLMAYI SEÇMEDİ"

Biçer'in hayatındaki en büyük kırılma noktalarından biri ise biyolojik ailesiyle olan süreci oldu. Henüz bebekken evlatlık alınan Bahar, böbrek nakli ihtiyacı doğunca biyolojik annesine ulaştığını ancak beklediği desteği bulamadığını anlattı. Biçer, "Zamanında anne olmayı seçmemiş birinden böbrek istediğimizde sonuç olumsuz oldu. Beni büyüten annem ise ikinci kez annelik yaparak tahlillerini verdi ancak onun böbreği de uyum sağlamadı." dedi.

"ÖNEMLİ OLAN SEVGİYLE BÜYÜTMEK"

Bahar, kendisini evlatlık olarak alan ve büyüten annesi için, "Önemli olan bir insanı doğurmak değil, bir insanı sevgiyle büyütebilmek" diyerek onun her anında yanında olduğunu belirtti.

