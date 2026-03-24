Minibüsü karıştıran iddia! Şüpheli "İnmem" dedi, şoför bıçağı kaptı
Minibüsü karıştıran iddia! Şüpheli "İnmem" dedi, şoför bıçağı kaptı

24.03.2026 08:40
İzmir'de minibüste bir kadını rahatsız ettiği öne sürülen şahsa şoför "İn aşağıya birader, kızı rahatsız ediyorsun" diyerek tepki gösterdi. Şüpheli ise "Ben daha ineceğim yere gelmedim" diyerek küfürler savurup şoförü dışarıya çağırdı. Bıçağı kapan şoför vatandaşların tepkisine rağmen aşağı inerken tansiyonun yükseldiği görüntülerin ardından çok sayıda kullanıcı şahsın yakalanması için yetkililere çağrıda bulundu.

İzmir'de bir minibüste yaşanan taciz iddiası kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İddiaya göre bir yolcu, araçta bulunan bir kadını rahatsız edince duruma minibüs şoförü müdahale etti.

"BEN DAHA İNECEĞİM YERE GELMEDİM"

Görüntülerde şoförün şüpheliye "İn aşağıya birader, kızı rahatsız ediyorsun" diyerek tepki gösterdiği, şahsın ise "Ben daha ineceğim yere gelmedim" diyerek araçtan inmeye karşı çıktığı anlar yer aldı. Minibüs içinde yaşanan tartışmanın diğer yolcuların da tepkisini çektiği görüldü.

BIÇAĞI KAPIP AŞAĞI İNDİ

Şüpheli şahsın küfürler ederek minibüs şoförünü aşağı çağırdığı görülürken, şoförün yanında taşıdığı bıçağı çıkararak vatandaşların "İnme, aşağı" çağrılarına rağmen aracı durdurup aşağı indiği ve sonrasında tansiyonun git gide yükseldiği görülüyor.

VATANDAŞLARDAN ÇAĞRI VAR

Olayın ardından görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, videoyu paylaşan kullanıcılar şahsın tespit edilerek yakalanması yönünde çağrıda bulundu. Çok sayıda kullanıcı, kadına destek mesajları paylaşırken, olayın takipçisi olunması gerektiğini vurguladı.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hemşehrisine özenen çiftçi, dronla hüsran yaşadı Hemşehrisine özenen çiftçi, dronla hüsran yaşadı
İran: Saldırı olursa Basra Körfezi’ne mayın döşenecek İran: Saldırı olursa Basra Körfezi'ne mayın döşenecek
Resmen tanıtıldı İşte yeni milli formalarımız Resmen tanıtıldı! İşte yeni milli formalarımız
İşte Atatürk’ün sevmediği o fotoğraf: Kararname çıkartıldı, dergi toplatıldı İşte Atatürk'ün sevmediği o fotoğraf: Kararname çıkartıldı, dergi toplatıldı
Afet dünyanın en uzun adamı da vurdu Afet dünyanın en uzun adamı da vurdu
Zeynep Atılgan’ın derin yırtmaçlı pozundaki ayrıntı olay oldu Zeynep Atılgan'ın derin yırtmaçlı pozundaki ayrıntı olay oldu
Safiye Soyman kapısına dayanan domuzu elleriyle besledi Safiye Soyman kapısına dayanan domuzu elleriyle besledi
Altındaki düşüş devam edecek mi İslam Memiş yükseliş için tarih verdi Altındaki düşüş devam edecek mi? İslam Memiş yükseliş için tarih verdi
Kremlin’i kızdıran İran iddiası Kesin bir dille yalanladılar Kremlin'i kızdıran İran iddiası! Kesin bir dille yalanladılar

08:59
Fenerbahçe’de yaprak dökümü 2 yıldıza “Güle güle“ denecek
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! 2 yıldıza "Güle güle" denecek
08:47
Geceye damga vuran kare Canlı yayında gülme krizine girdiler
Geceye damga vuran kare! Canlı yayında gülme krizine girdiler
08:29
Şampiyonluğa giderken yenilince yedek kulübesi karıştı
Şampiyonluğa giderken yenilince yedek kulübesi karıştı
08:25
Aleyna Kalaycıoğlu tutuklama kararını duyunca ağlama krizine girdi
Aleyna Kalaycıoğlu tutuklama kararını duyunca ağlama krizine girdi
08:23
Icardi’ye bir şok daha Başına gelmeyen kalmadı
Icardi'ye bir şok daha! Başına gelmeyen kalmadı
08:04
Akaryakıta çifte zam Motorin fiyatı 80 lirayı geçti
Akaryakıta çifte zam! Motorin fiyatı 80 lirayı geçti
07:55
Yürüyüşü ayrı kombini ayrı olay oldu Yıldız ismi gören herkes aynı yorumu yapıyor
Yürüyüşü ayrı kombini ayrı olay oldu! Yıldız ismi gören herkes aynı yorumu yapıyor
07:29
TSK’dan ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu’nun savunması ortaya çıktı
TSK'dan ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu'nun savunması ortaya çıktı
07:05
Savaşta 25. gün Trump savaşı başlatan ismi açıkladı, İran’da ölü sayısı korkunç boyutlara ulaştı
Savaşta 25. gün! Trump savaşı başlatan ismi açıkladı, İran'da ölü sayısı korkunç boyutlara ulaştı
05:36
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Çatışmaları sona erdirmenin zamanı geldi
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Çatışmaları sona erdirmenin zamanı geldi
