MIP, limanda bekleyen transit yüklere yönelik korona indirimini 30 Eylül'e kadar uzattı

Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. (MIP), korona virüs salgını nedeniyle yürütülen mücadeleye katkı vermek amacıyla nisan ayında başlattığı bazı liman işlemlerinde yüzde 50'ye varan indirime devam ediyor. MIP, sınır kapılarında alınan önlemler sonucunda limanda bekleyen transit yüklere uyguladığı indirimi 30 Eylül'e kadar uzatırken, yıl sonuna kadar geçerli gemiden gemiye ihrakiye tedarikinde yüzde 40 indirime de devam ediyor.

MIP, korona virüsün (Covid-19) Türkiye'de etkisini artırmaya başladığı günlerden itibaren limanda aldığı önlemlere devam ederken, bu kapsamda hayata geçirdiği ve ekonomiye katkı sağlayacak bazı uygulamaları da sürdürüyor. MIP, Covid-19 nedeniyle yaşanan sıkıntıları en aza indirmek amacıyla nisan ayında başlattığı limandaki bazı işlemlerde indirim uygulamasında yeni bir karar daha aldı. İHA muhabirinin edindiği bilgiye göre MIP, ilk etapta nisan ayı sonuna kadar uygulanan, virüsün etkisini artırmasıyla birlikte süreç içinde zaman zaman tekrar destek verdiği, limanda bekleyen transit yüklerde yüzde 50'ye varan indirimi bu ay da işleme aldı.

Limanda bekleyen transit yüklerde yüzde 50'ye varan indirim ay sonuna kadar uzatıldı

MIP, Covid-19 salgını nedeniyle sınır kapılarında alınan önlemler sonucunda transit rejimine tabi yüklerin sevk işlemlerinde yaşanan beklemeler karşısında desteğini sürdürmek amacıyla Mersin Limanından karayolu ve demiryolu ile çıkış yapan veya yapacak olan transit rejime konu konteynerlerin ardiye tutarları ve transit yük taşıyan araçların fuzuli işgaliye ücretlerinde uyguladığı indirimi 30 Eylül tarihine kadar uzattı.

Buna göre, Transit Konteyner Ardiye Dry konteynerde 1-7 gün arası ücretsiz, 8-15 gün arası yüzde 25, 16 gün ve üzerine ise yüzde 50 indirim uygulanacak. Soğutma tertibatlı (reefer) konteynerde de indirim tutarları 1-7 gün arası yüzde 20, 8-15 gün arası yüzde 30, 16 gün ve üzeri yüzde 50 olacak. Transit araç fuzuli işgaliye ücretlerinde ise yüzde 50 indirim uygulanacak.

Gemiden gemiye ihrakiye tedarikinde yüzde 40 indirim

Öte yandan MIP, gemiden gemiye ihrakiye tedarikinde yüzde 40 indirim uygulamasına da devam ediyor. 2 Nisan'da başlayan indirim 31 Aralık tarihine kadar geçerli olacak. - MERSİN