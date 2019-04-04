Miras Yüzünden İntihara Teşebbüs Eden Kadını Eşi Son Anda Yakaladı

- Miras yüzünden intihara teşebbüs eden kadını eşi son anda yakaladı Burdur
'da beş katlı apartmanın balkonundan intihar etmek isteyen kadını, son anda eşi kurtardı.
BURDUR - Burdur'da ailesiyle miras alacağı yüzünden problemlerinin olduğu iddia edilen kadın inşaat halindeki binanın dördüncü katının balkona çıkıp intihar teşebbüsünde bulundu. Kadın, kocası tarafından son anda içeri çekildi.
Olay merkez mahallesinde dün akşam saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Eski Antalya
Caddesi'nde inşaat halinde bulanan bir apartmanın dördüncü katında İntihar girişimi yaşandı. Yapımı devam eden inşaatın 4 katındaki balkona çıkan Faden A. balkonnu kenarına oturup ayaklarını aşağı sarkıttı. Faden A.'nın apartmanın balkonundan ayaklarını aşağıya sarkıttığını gören çevredeki vatandaşlar polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis
, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekipleri binanın altına branda serdi. Asayiş ekipleri genç kadını atlamaması için ikna etmeyen çalıştığı sırada binanın balkonuna çıkan kocası, biranda arkasından yaklaşıp Akpınar
'ı yakalayarak balkonun içine çekti. Burdur Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Akpınar'ın ailesiyle miras alacağı yüzünden problemlerinin olduğu ve bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.