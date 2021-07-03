Mısır'daki idam kararları protesto edildi - Son Dakika

Özgür-Der üyeleri, Mısır'da darbe karşıtı 12 kişi hakkında verilen idam cezası kararını Fatih'te protesto etti.

Saraçhane Parkı'nda toplanan grup, sloganlar atarak idam kararını kınadı ve tekbirler getirdi.

Grup adına konuşan Özgür-Der Yönetim Kurulu üyesi Hamza Türkmen, Müslüman coğrafyasının seküler ulus devletlerine bölündüğünü söyledi.

"Bu dağınıklık nedeniyle baskıların, zulümlerin ve işkencelerin bugün hala ümmet coğrafyasında devam ettiğini" anlatan Türkmen, "Türkiye ile Mısır arasında soğuyan ilişkilerin hukuksuzluk ve zulüm üzerine inşa edilmemesi gerektiğini, Müslüman halklarla ilişkilerin çıkar amaçlı değil, Allah'ın rızası, adalet, iman, hak üzerine olması gerektiğini" ifade etti.

Hürriyet ve Adalet Partisi Genel Sekreteri Muhammed el-Biltaci'nin eşi ve Mısır'da darbe karşıtı gösteri sırasında vurularak şehit edilen Esma el-Biltaci'nin annesi Sena el Biltaci de insanların kendilerine yardımcı olmak için burada toplandığını belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

Kızı Esma'yı çok sevdiklerini bildiğini anlatan Biltaci, şimdi babası ve arkadaşları hakkında verilen idam kararını durdurmak için burada toplanıldığını söyledi.

Toplanmanın, günahsız insanların kurtuluşuna vesile olmasını umduğunu dile getiren Biltaci, idamları durdurma gücü bulunan herkesten yardım istedi.