Son Dakika Haberleri: Mısır'dan İngiltere'ye "Firavun büstü" tepkisi
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Mısır'dan İngiltere'ye "Firavun büstü" tepkisi

1 saat önce

Mısır, milattan önce 1334-1325 yıllarında hüküm süren Firavun Tutankhamun'un altın büstünün satışına engel olmadığı gerekçesiyle İngiltere yönetimine tepki gösterdi.

Mısır'dan İngiltere'ye
Mısır, milattan önce 1334-1325 yıllarında hüküm süren Firavun Tutankhamun'un altın büstünün satışına engel olmadığı gerekçesiyle İngiltere yönetimine tepki gösterdi.
"Kurtarılan Tarihi Eserler Ulusal Komitesi", Tarihi Eserler Bakanı Halid el-Anani başkanlığında başkent Kahire'de toplandı.
İngiltere'de gerçekleştirilen müzayede ve bununla ilgili izlenecek prosedürün görüşüldüğü toplantıda eski Tarihi Eserler Bakanı Zahi Havas ile Dışişleri, İçişleri ve Adalet bakanlıklarından yetkililer de hazır bulundu.
Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, İngiltere yönetiminin, altın büstün satılmaması konusunda kendisinden beklenen desteği göstermemesinin garip karşılandığı ifade edildi.
Açıklamada, dava açmak için gerekli tüm yasal işlemleri başlatmak üzere bir İngiliz hukuk bürosunun görevlendirilmesine karar verildiği belirtildi.
Londra'daki Christie's müzayede evinin internet sitesi üzerinden 4 Haziran'da yapılan açıklamada, Firavun Tutankhamun'un altın büstünün İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen müzayedede yaklaşık 6 milyon dolara satıldığı duyurulmuştu.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 04:57 Kaynak: AA
Tutankhamun, İngiltere, Kahire, Mısır, Güncel
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