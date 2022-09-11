Mısır Eski Dışişleri Bakanı Musa'dan, ülkesinde "endişe ve kötümserliğin hakim olduğu" açıklaması - Son Dakika
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Mısır Eski Dışişleri Bakanı Musa'dan, ülkesinde "endişe ve kötümserliğin hakim olduğu" açıklaması

11.09.2022 21:36
Mısır Eski Dışişleri Bakanı Musa'dan, ülkesinde "endişe ve kötümserliğin hakim olduğu" açıklaması

Mısır Eski Dışişleri Bakanı ve Eski Arap Birliği Sekreteri Amr Musa, ülkesine "endişe, kötümserlik ve depresyonun" hakim olduğunu belirtti.

Mısır Eski Dışişleri Bakanı ve Eski Arap Birliği Sekreteri Amr Musa, ülkesine "endişe, kötümserlik ve depresyonun" hakim olduğunu belirtti.

Mısır'ın ETC adlı televizyon kanalına konuşan Musa, ülkenin içerisinde bulunduğu duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Musa, "Mısır'a hakim olan genel bir endişe ve kötümserlik var. Havaya derhal tedavi edilmesi gereken bir depresyon hakim." dedi.

Ülkedeki durumun "anlaşılabilir" olduğunu belirten Musa, "Neyin bu kızgın topluma faydalı olacağına birlikte karar verebiliriz." şeklinde konuştu.

Musa, şeffaflığın Mısır halkı için önemine vurgu yaparak, vatandaşlar için bu konuda iyileştirme yapılması gerektiğini ifade etti.

Mısır'ın uzun yıllardır "aklı başında yönetilemediğine" dikkati çeken Musa, bunun göstergesinin "ekonomi, eğitim ve hizmetlerde yaşanan bozulma olduğuna" dikkati çekti.

Mısır Dışişleri Bakanlığı ve Arap Birliği Genel Sekreterliği görevlerinde bulunan Amr Musa, Mısır kamuoyu ve Arap dünyasında tecrübeli bir siyasetçi olarak biliniyor.

Sisi'nin başlattığı ulusal diyalog süreci

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin ilan ettiği ve Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) dışındaki tüm kesimleri kapsayan ulusal diyalog sürecinin ilk toplantısı 5 Temmuz'da, ikincisi 19 Temmuz'da Kahire'de yapılmıştı.

Resmi verilere göre Mısır genelinden ulusal diyalog sürecine katılmak üzere form dolduranların sayısı 96 bini aşmıştı.

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Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır Eski Dışişleri Bakanı Musa'dan, ülkesinde 'endişe ve kötümserliğin hakim olduğu' açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mısır Eski Dışişleri Bakanı Musa'dan, ülkesinde "endişe ve kötümserliğin hakim olduğu" açıklaması - Son Dakika
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