"Mısır ile Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz anlaşması uluslararası hukuka aykırı" - Son Dakika

Mısır ile Yunanistan, Doğu Akdeniz'de deniz sınırlarını belirleyecek münhasır ekonomik bölge anlaşmasına imza attı. Anlaşmayı değerlendiren Emekli Büyükelçi Oğuz Çelikkol, "Bu anlaşma uluslararası hukuka aykırı ve Türkiye için yok hükmünde. Yunanistan, Ege'deki gibi geri adım atmak ve konuyu Türkiye ile görüşmek zorunda. Aksi takdirde Yunanistan ile aramızdaki sorunlar devam edecektir" dedi.

Yunanistan ile Mısır dün, Türkiye'nin Libya ile münhasır ekonomik bölge anlaşmasına benzer bir anlaşmaya imza attı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan, imzalanan anlaşmanın Türkiye için yok hükmünde olduğu açıklaması geldi. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Emekli Büyükelçi ve İstanbul Kültür Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Oğuz Çelikkol, "Türkiye ile Yunanistan Ege'de olduğu gibi Doğu Akdeniz'de de deniz yetki alanları konusunda ciddi bir anlaşmazlık içinde. Yunanistan, Türkiye'yi de kendi kara sularına sıkıştırma politikasını, Doğu Akdeniz'de uygulamaya çalışıyor. Yunanistan'ın, uluslararası hukuka aykırı olarak, hak iddia ettiği çok geniş bir deniz yetki alanı var" diye konuştu.

"TEPKİMİZDE HAKLIYIZ, YUNANİSTAN'IN MISIR'LA DENİZ SINIRI YOK"

Yunanistan'ın, uluslararası hukuka aykırı olarak, hak iddia ettiği çok geniş bir deniz yetki alanı olduğunu söyleyen Dr. Çelikkol, "Bu yüzden Türkiye'nin tepkisi çok yerinde. Bu anlaşma yok sayılır diyoruz çünkü Yunanistan'ın Mısır'la bir deniz sınırı yok. O bölge Türkiye'nin deniz yetki alanı ve Türkiye'nin kıta sahanlığı. Türkiye bunu Libya ile yaptığı anlaşmada tescil etmiş ve Birleşmiş Milletlere de bildirmiş durumda. İmzalanan bu anlaşmanın hukuki bir değeri yok" dedi.

"SICAK ÇATIŞMA YUNANİSTAN'IN TAVRINA BAĞLI"

Anlaşmanın Türkiye ile Yunanistan arasında çatışmalara yol açabileceğini de belirten Dr. Çelikkol, "Türkiye'nin bu konuda tavrı çok net. Türkiye, Yunanistan'ın, kendi kıta sahanlığında uluslararası hukuka aykırı olarak hak iddia etmesini kabul etmedi ve etmeyecek. Türkiye, buranın kendisine ait olduğunu gösterecek girişimler de yapacaktır. Bu konunun Yunanistan ile Türkiye arasında bir çatışmaya dönüşme ihtimali ise Yunanistan'ın Türkiye'nin göstereceği tepkiye ve davranışlara karşılık vereceği tepkiye bağlı" ifadelerini kullandı.

"YUNANİSTAN'IN TÜRKİYE İLE GÖRÜŞMESİ KENDİ ÇIKARINA UYGUN OLUR"

Yunanistan'ın Ege'de de aynı iddialarda bulunduğunu hatırlatan Dr. Çelikkol, "Türkiye, Ege'de de uzun zamandan beri haklarından vazgeçmeyeceğini bildirmişti. Ege'de birçok sorun yaşanıyor. Türkiye, Yunanistan'ın Ege Denizi'nde, kendisini kara sularına sıkıştırma politikasını kabul etmeyeceğini ispatladı ve bu tavır Doğu Akdeniz'de de devam edecektir. Böylece Yunanistan'a Türkiye ile görüşmenin kendi çıkarlarına çok daha uygun olacağını gösterilmiş olacak" diye konuştu.

"MISIR HÜKÜMETİNE EN BÜYÜK TEPKİYİ KENDİ HALKI GÖSTERECEK"

Mısır'ın, Türkiye yerine Yunanistan ile anlaşarak çok büyük bir deniz yetki alanını kaybettiğini söyleyen Dr. Oğuz Çelikkol, "Mısır hükümetine en büyük tepkiyi Mısır halkı gösterecektir. Deniz yetki alanları konusunda kendi alanlarını Sisi hükümeti vermiş durumda. Sisi hükümeti Yunanistan'la anlaşma yaparak çok büyük bir deniz yetki sahasından vazgeçmiş görünüyor. Mısır ile Libya'nın Türkiye ile anlaşması kendi lehineydi, Libya bunu yaptı ama Mısır bunu yapmadı" dedi.