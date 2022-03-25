Mısır, Irak ve BAE'nin katılımıyla Ürdün'de dörtlü istişare zirvesi düzenlendi - Son Dakika
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Mısır, Irak ve BAE'nin katılımıyla Ürdün'de dörtlü istişare zirvesi düzenlendi

25.03.2022 19:04
Mısır, Irak ve BAE'nin katılımıyla Ürdün'de dörtlü istişare zirvesi düzenlendi

Ürdün'ün Kızıldeniz kıyısındaki Akabe kentinde, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'in katılımıyla dörtlü istişare zirvesi yapıldı.

Ürdün'ün Kızıldeniz kıyısındaki Akabe kentinde, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'in katılımıyla dörtlü istişare zirvesi yapıldı.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre Kral Abdullah, Cumhurbaşkanı Sisi, Başbakan Kazımi ve Bin Zayid'in katılımıyla Akabe kentinde gerçekleşen istişare zirvesinde, "Kardeş ülkeler arasında kardeşlik ilişkileri geliştirmenin yollarının" ele alındığı belirtildi.

Açıklamada detaylı bilgi verilmedi.

Terör tehditlerinin görüşüldüğü Akabe Güvenlik Toplantılarının beşinci turu dün Ürdün'de gerçekleştirilmişti.

Akabe Güvenlik Toplantılarına Kral 2. Abdullah'ın yanı sıra Ruanda, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Mozambik devlet başkanları ile Tanzanya Başbakanı'nın yanı sıra Afrika, Avrupa, Doğu Asya ülkeleri ve ABD'den güvenlik ve askeri kurumların yetkilileri katılmıştı.

Akabe Güvenlik Toplantıları girişimi, çeşitli bölgesel ve uluslararası taraflar arasında terörizme karşı bütüncül bir yaklaşımla mücadele etmek ve gerekli koordinasyon ile iş birliğini güçlendirmek amacıyla 2015 yılında Ürdün Kralı 2. Abdullah tarafından başlatılmıştı.

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Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Ürdün, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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