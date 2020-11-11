Mısır lideri Sisi'den Atina'da Yunanistan'a destek mesajı: Hep yanınızda olacağız - Son Dakika
BBC

Mısır lideri Sisi'den Atina'da Yunanistan'a destek mesajı: Hep yanınızda olacağız

11.11.2020 17:02
Mısır lideri Sisi'den Atina'da Yunanistan'a destek mesajı: Hep yanınızda olacağız, System.String[]

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Atina'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaretinde Yunanistan'a bir dizi güvence verdi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Atina'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaretinde Yunanistan'a bir dizi güvence verdi. Sisi, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ile yaptığı görüşmesinde Ağustos ayında iki ülke arasında imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasının öneminden söz etti ve "iki ülkeyi yakınlaştıran bu gibi anlaşmalar imzalamaya devam edeceğini" söyledi.

Sisi, bu mutabakatın Mısır ile Yunanistan arasındaki ilişkileri pekiştirdiğini belirttikten sonra "Mısır, Yunanistan'ın güvenliğini ve deniz sınırlarını koruması için her zaman Yunanistan'ın yanında yer alacaktır"dedi.

Mısır lideri ayrıca Avrupa'daki son terör olaylarına da değindi ve bu eylemlerin "aşırıcı teröristlerin eylemleri" olduğunu; "dinle hiçbir ilgisi olmadığını" kaydetti.

Sakelaropulu ise iki ülke arasında imzalanan mutabakatın bir dönüm noktası olduğunu ve " Doğu Akdeniz'de provokatif eylemlerini sürdürmekle" suçladığı Türkiye'ye karşı anlamlı bir mesaj niteliği taşıdığını söyledi.





'Türkiye de işbirliğine katılmalı'

Yunanistan Parlamentosu önünde düzenlenen resmi törenle "Meçhul Asker" anıtına çelenk koyan Sisi, Cumhurbaşkanını ziyaretinden sonra Başbakan Kiryakos Miçotakis ile görüşmelere başladı.

Miçotakis-Sisi başkanlığında heyetler arasında yapılan görüşmede iki ülke arasında imzalanan kısmi deniz yetki alanları anlaşmasının uzatılma olasılıklarının ele alındığı açıklandı.

Görüşmeden sonra iki lider açıklamalarda bulundu.





Miçotakis, Yunanistan'ın Mısır ile arasındaki deniz yetki alanlarını belirleyen kısmi anlaşmanın uzatılmasını öngören müzakerelerin devam edeceğinden söz etti.

ABD'nin başkanlık seçimlerinden sonra Doğu Akdeniz ve Ortadoğu'daki barış ve güvenliğin güvencesi olacağını ümit ettiğini belirten Miçotakis, "Biden yönetiminin bu amaçla daha kararlı adımlar atacağına inandığını" söyledi.

Yunanistan'ın Mısır ve İtalya ile yaptığı anlaşmalardan sonra komşusu Arnavutluk'la da benzeri bir anlaşmayı hedeflediğini anımsatan Miçotakis, "ülkeler arasındaki bu barış ve işbirliğini öngören anlaşmalar iyi niyet ve iyi komşuluk ilkelerine saygı çerçevesindedir; ülkeler arasındaki anlaşmazlıklar bu temel kurallara saygı ile giderilir" dedi ve Türkiye'ye seslenerek "Türkiye'deki liderler de saldırganlık siyasetini bir yana bırakmalı ve Doğu Akdeniz'de ülkeler arasında yaptığımız bu işbirliğine katılmalı" şeklinde konuştu.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ise Yunanistan'la imzlanan deniz yetki alanlarının belirleyen anlaşmanın bölge için büyük önem taşıdığını söyledi ve bu çerçevede Doğu Akdeniz havzasından çıkarılacak doğalgazın Avrupa'ya taşınmasını öngören EastMed projesine tam destek verdiğinden söz etti.

Libya vurgusu

Doğu Akdeniz'deki tüm ülkelerin bu işbirliği uğraşılarına katılmasını beklediğini de belirten Sisi, "Libya'daki yabancı askerlerin uzaklaştırılması ile alınan kararlarla Kıbrıs sorununun çözümünü öngören BM kararlarını desteklediğini" söyledi.

Sisi son olarak, Avrupa ülkelerindeki bazı saldırılara değinerek, "Bu terör eylemlerinin din maskesi altında yapılmasını şiddetle kınıyorum. Terör eylemlerinin istismar edilmeye çalışılan dinle hiçbir ilgisi yoktur" dedi.

Mısır mutabakatında Türkiye'ye 'açık kapı' bırakıldı

Yunanistan, 25 Ağustos'ta Mısır ile arasında deniz yetki alanlarını belirleyen kısmi bir anlaşma imzalamıştı. Kısmi olması, Meis adasının bu anlaşmada yer almamasından kaynaklanıyor. Diplomatik kaynaklara göre, Mısır, Türkiye ile Yunanistan arasında Meis adasından kaynaklanan anlaşmazlığında taraf olmak istemediği için Meis adasının bu anlaşmadan muaf tutulmasını istemiş, Yunanistan da bunu kabul etmişti.

Atina'daki diplomatik gözlemciler, Yunanistan'ın Mısır ile "alelacele" böyle bir kısmi anlaşma imzalamasını, Türkiye'nin geçtiğimiz yılın Kasım ayında Libya ile imzaladığı mutabakata karşı yaptığı diplomatik bir hamle olduğu görüşündeler.

Gerek Mısır'ın Meis adasını muaf tutması; gerekse Yunanistan'ın bunu kabul etmesi ise Türkiye ile Yunanistan arasında ileride yapılacak olası bir deniz yetki alanlarının belirlemesini öngörecek müzakerelerde "Türkiye'ye açık kapı bırakıldığı" şeklinde yorumlandı.

Aynı yorumcular, Yunanistan'ın Türkiye'ye "Meis adasının kıtasahanlık yetki hakkını açık bıraktığı mesajını verdiğine" dikkat çekiyor.

Mısır lideri Sisi'den Atina'da Yunanistan'a destek mesajı: Hep yanınızda olacağız

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Son Dakika Dünya Mısır lideri Sisi'den Atina'da Yunanistan'a destek mesajı: Hep yanınızda olacağız - Son Dakika Dünya

BBC

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