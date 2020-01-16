Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın - Son Dakika
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Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın

6 saat önce

Akdeniz Gazeteciler Federasyonu (AGF) ve Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK), Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine yaptığı baskını kınadı.

Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın, System.String[]

Akdeniz Gazeteciler Federasyonu (AGF) ve Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK), Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine yaptığı baskını kınadı.

AGF Genel Sekreteri Gaye Coşkun, yaptığı yazılı açıklamada, Mısır'da gözaltında tutulan AA çalışanlarının bir an önce serbest bırakılması gerektiğini söyledi.


AA Kahire ofisinde, görevleri sadece haber yapmak olan gazetecilere yönelik Mısır polisince yapılan çirkin saldırıyı şiddetle kınadıklarını vurgulayan Coşkun, "Basın özgürlüğüne yönelik bu saldırı niteliğindeki baskın kabul edilemez. Olay özgür medyaya yapılmış bir engellemenin ötesinde basın tarihine düşmüş kara bir lekedir. Meslektaşlarınızın sağlıklı şekilde bir an önce serbest bırakılmalarını diliyoruz. AA ailesi ve Türk medyasının beklediği güzel haberi en kısa sürede almasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

"Hukuksuz ve mütecaviz olayı şiddetle kınıyoruz"

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim de Mısır polisinin AA'nın Kahire ofisine düzenlediği baskın ve gerekçesiz gözaltıları kınadı.

Dim, KGK'nin Türkçe ve İngilizce Twitter hesaplarından yayımladığı kınama mesajında, "Darbeci general Sisi'nin yönettiği Mısır'da, AA'nın Kahire ofisine baskın düzenleyen polisin birisi Türk, dört çalışanı hiçbir gerekçe ileri sürmeden gözaltına alması tam bir rezalet ve acziyettir. Bu hukuksuz ve mütecaviz olayı şiddetle kınıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı, Gaye Coşkun, Akdeniz, Kahire, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 08:32 Kaynak: AA
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