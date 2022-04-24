Mısır, Ürdün ve BAE liderlerinden "Kudüs'te sükuneti sağlamak için çalışma" sözü - Son Dakika
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Mısır, Ürdün ve BAE liderlerinden "Kudüs'te sükuneti sağlamak için çalışma" sözü

24.04.2022 23:28
Mısır, Ürdün ve BAE liderlerinden "Kudüs'te sükuneti sağlamak için çalışma" sözü

Mısır, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) liderleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimin tırmanmasını engellemek ve sükuneti sağlamak için çalışma sözü verdi.

Mısır, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) liderleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimin tırmanmasını engellemek ve sükuneti sağlamak için çalışma sözü verdi.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve BAE Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid başkent Kahire'deki İttihadiye Sarayı'nda düzenlenen "Üçlü Zirve" toplantısında bir araya geldi.

Açıklamada, "Mevcut zorluklar, krizlerin karmaşık doğası ve sınır ötesi sonuçları, gıda ve enerji başta olmak üzere bölgesel iş birliği konularında çabaların koordine edilerek ortak Arap eyleminin harekete geçirilmesini gerektiriyor." ifadelerine yer verildi.

Toplantıda Filistin meselesi başta olmak üzere uluslararası ve bölgesel konuların ele alındığı belirtilen açıklamada, Mısır, Ürdün ve BAE'nin, "Kudüs'te sükunetin sağlanması için hiçbir çabadan kaçınılmaması ve ibadet edenlerin herhangi bir engele ya da tacize uğramadan ibadetlerini gerçekleştirmelerini sağlamak için gerilimin tırmanmasını önleme" taahhüdünde bulunduğu belirtildi.

Ürdün'ün Mescid-i Aksa'daki hakları hatırlatılan açıklamada, Filistinli kardeşlerin kararlılığına destek verilmesinin ve Filistin yönetiminin güçlendirilmesinin önemi vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, " İsrail'in barışa engel teşkil eden icraatlarının durdurması, iki devletli çözüm temelinde ve uluslararası hukuka uygun bir biçimde müzakerelere dönülerek Filistin meselesine siyasi bir çözüm bulunması" çağrısında bulunuldu.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada ise zirvede Rusya- Ukrayna krizindeki gelişmeler ve Arap ülkelerinin bu konudaki tutumunun yanı sıra bir dizi uluslararası mesele hakkında görüş alışverişi yapıldığı bildirildi.

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları

İsrail güçleri, 15 Nisan Cuma günü sabah namazının ardından Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale etmişti. Olaylarda 152 Filistinli yaralanmış, yüzlercesi de gözaltına alınmıştı.

İsrail polisi, 22 Nisan'da bir kez daha binlerce kişinin sabah namazını eda etmesinin ardından Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemiş, ses bombası ve plastik mermilerle Filistinlilere saldırmıştı.

Filistin Kızılayı, olaylarda 31 Filistinlinin yaralandığını, bunlardan 14'ünün hastanede tedavi altına alındığını bildirmişti.

Olaylar sırasında Mescid-i Aksa'nın avlusundaki ağaçlardan birinin alev alması sonucu çıkan yangın, Kudüs İslami Vakıflar İdaresi ekipleri tarafından söndürülmüştü.

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Birleşik Arap Emirlikleri, Kudüs, Mısır, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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