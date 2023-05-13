MİT'ten nokta operasyon! 2 şehit verdiğimiz hain saldırının faili olan terörist etkisiz hale getirildi

PKK/ YPG içerisinde Türkiye, Irak ve Suriye'de pek çok bölgede faaliyet yürüten Haydar Demirel, daha sonra sözde Hol eyaleti genel sorumluluğuna getirildi. Haydar Demirel'i, sözde Haseke eyaleti genel sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü 2020 yılından itibaren MİT takibe aldı.

ASKERİ EĞİTİM VERİRKEN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MİT'in saha ajanları, Haydar Demirel'in son olarak sözde Hol eyaleti genel sorumlusu olarak Suriye Tel Hamis'te bulunduğunu tespit etti. Terörist Demirel, PKK/YPG alay sorumlusu ve tabur sorumlusu ile birlikte, örgüt mensuplarına askeri eğitim verirken MİT'in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

2 ŞEHİT VERDİĞİMİZ SALDIRININ FAİLİYDİ

1997-2000 yıllarında Hatay- Amanoslar'da faaliyet yürüttüğü dönemde Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı ve Dörtyol İlçe Jandarma Komutanlığı'na yönelik eylemleri gerçekleştiren Haydar Demirel, 2010'da Hakkari Şemdinli'de iki ayrı eylemde yer aldı. 8-9 Mart 2010 tarihinde Şemdinli/Derecik/Olcaytepe üs bölgesi civarında 2 askerin şehit edilmesi, 3 askerin yaralanması ile sonuçlanan eylemin faili olan Haydar Demirel, Hakkari/Şemdinli/ Beyyurdu Jandarma Karakol Komutanlığı'na ait üs bölgesine 5 Temmuz 2010 tarihinde gerçekleştirilen eylemde yer alan örgüt mensuplarının da sorumlusuydu.

ÖCALAN'DAN EĞİTİM ALMIŞ

1993 yılında örgüte katılan Haydar Demirel'in 1993-1994 arasında Suriye'de PKK elebaşı Abdullah Öcalan'dan eğitim aldığı belirtildi.