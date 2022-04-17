MİT, PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Mehmet Aydın'ı Suriye'de etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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MİT, PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Mehmet Aydın'ı Suriye'de etkisiz hale getirdi

17.04.2022 11:17
MİT, PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Mehmet Aydın'ı Suriye'de etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Amude-Derbesiye eyalet sorumlusu Mehmet Aydın'ı Suriye'nin Derbesiye ilçesinde nokta atışıyla etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/ YPG'nin sözde Amude-Derbesiye eyalet sorumlusu Mehmet AydınSuriye'nin Derbesiye ilçesinde nokta atışıyla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, eylem ve faaliyetleri nedeniyle MİT'in takibinde olan "Kahraman Aydın/Rojvan Van" kod adlı terörist Mehmet Aydın'ın Suriye'nin Haseke kentine bağlı Derbesiye ilçesinde olduğu belirlendi.

"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan Aydın, MİT'in nokta atışıyla etkisiz hale getirildi.

Hatay Dörtyol'da köylülerin kaçırılması eyleminde yer almış

Mehmet Aydın'ın 2005'te İran Kelareş kırsalından örgüte katıldığı, bir dönem Tunceli kırsalında, 2010-2013 yıllarında Hatay Amanos kırsalında, 2013'te Kobani'de sözde alay sorumlusu olduğu, 2015'te Afrin'de sözde cephe sorumlusu olarak faaliyet gösterdiği belirtildi.

2018'de sözde eyalet sorumluluğuna getirilen terörist Aydın'ın, 2013'te Hatay'ın Dörtyol ilçesi Akelma Yaylası'nda köylülerin alıkonularak ölümle tehdit edildikleri eylemde yer aldığı öğrenildi.

MİT, PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Mehmet Aydın'ı Suriye'de etkisiz hale getirdi

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PKK'da çözülmeler devam ediyor PKK'da çözülmeler devam ediyor

Mehmet Aydın, Suriye, Aydın, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MİT, PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Mehmet Aydın'ı Suriye'de etkisiz hale getirdi - Son Dakika


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